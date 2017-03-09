Yasak var ama uygulayan yok!

Sigara ve alkolle uğraştığınız kadar, çeşitli hastalıklara yol açan yamyam tavuklarla neden uğraşmıyorsunuz? Bu yamyam tavukların, kendi iç organlarından yapılan yemleri tüketmesine neden göz yumuyorsunuz?

Sigara ve alkolle uğraştığınız kadar, çeşitli hastalıklara yol açan yamyam tavuklarla neden uğraşmıyorsunuz? Bu yamyam tavukların, kendi iç organlarından yapılan yemleri tüketmesine neden göz yumuyorsunuz?

Nil SOYSAL / İSTANBUL

CHP'li Gürsel Tekin, kendi artıklarıyla beslenen yamyam tavukları Meclis'e taşıdı. Rendering yem yasağının 1 Ocak'ta başladığına dikkat çeken Tekin, Bakan Çelik'ten yanıt istedi: ‘Yasağa uymayan üreticilere neden yaptırım uygulamıyorsunuz?'

SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği ve insan sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğu iddia edilen kendi artıklarıyla beslenen tavuklarla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'ten gelen sevindirici haber çok uzun sürmedi! Bakan Faruk Çelik'in, “Bizim önceliğimiz insan sağlığıdır” diyerek rendering yem yasağının 1 Ocak 2017'den itibaren uygulamaya konduğunu açıklamasının üzerinden sadece 2 ay geçmesine rağmen, yasağa uymayan üreticiler olduğu iddia edildi. Yasağa uymayan üreticilere yönelik Bakan Faruk Çelik'in sözünü verdiği denetimlerin ve cezaların ise henüz uygulamaya konmadığı ileri sürülüyor.

Bu iddialardan yola çıkarak konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Gıda Bakanı Faruk Çelik'in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. CHP'li Gürsel Tekin önergesinde Bakan Çelik'ten şu sorulara yanıt istedi:

YAPTIRIMLARINIZ NELER?

“Rendering yemin yasaklanmasına rağmen, hâlâ yasağa uymayan tavuk üreticilerinin bulunmasını nasıl açıklıyorsunuz?

İnsan sağlığını tehdit eden bu uygulamada; ‘Geri adım atmayacağız' demenize rağmen, geri adım atmak durumunda kalmanızın nedenleri nedir?

Bakanlığınız tarafından rendering yem kullanan tavuk üreticilerine yönelik denetimler neticesinde yasağa uymadığı tespit edilen işletmeler var mıdır?

Yem yasağına uymayan işletmelere yönelik uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Vatandaşlarımızın sağlığını yok sayan, yamyam tavuk üreticilerinin çıkarlarını koruyan bu uygulamaya müsaade etmeye devam edecek misiniz?”

Sağlık ve Tarım Bakanlıkları bu işe neden göz yumuyor?