Yasaklı bölgede selfie için engel tanımıyorlar

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin 6 mahallesinde 2015 yılında kazılan hendek ve kurulan barikatların kaldırılması için 2 Aralık 2015'te ilan edilen sokağa çıkma yasağı, operasyonun 10 Mart 2016'da bitmesine rağmen 2 yıldır devam ederken, yasaklı bölgede bulunan mahalle, sokak ve evlerinin son halini görmek istenyenler polisin tarihi Diyarbakır surlarının merdiverlerini kapatacak biçimde konulan bariyerlere rağmen engel tanımayarak surlara çıkıyor.

Güvenlik güçlerinin olası bir kazanın önüne geçmek amacıyla koyduğu 2 metre yüksekliğindeki bariyerleri tırmanıp, atlayarak dar merdivenlerden surlara çıkarken, yasaklı olan ve enkaz ve hafriyatların kaldırılması ile düzlük hale gelen Sur ilçesinin yasaklı bölgelerine arkalarına alarak selfie çektikleri görüldü.

OPERASYON BİTTİ, YASAK 2 YILDIR SÜRÜYOR

Merkez Sur ilçesinde 2005 yılı Kasım ayında başlayan hendek-barikat çatışmalarından hasar gören tarihi Dört Ayaklı Minare önünde 28 Kasım 2015 tarihinde basın açıklaması yaparken çıkan çatışma sırasında öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin olayından sonra Sur ilçesindeki Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ile Savaş Mahallesi’nde başlatılan sokağa çıkma yasağı, operasyonun 10 Mart 2016 tarihinde bittiği resmen açıklanmasına rağmen halen sürüyor. Hendek- barikat operasyonu nedeniyle binin üzerinde evde ağır hasar meydana gelirken, başlatılan enkaz ve hafriyat kaldırma çalışmaları ve yeniden inşa çalışmaları devam ediyor.



Enkaz ve hafriyat kaldırma çalışmaları ile yasaklı bölgenin büyük kısmı düz bir alana dönüşürken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen inşaat ve altyapı çalışmaları devam ettiği için bölgede 2 yıl önce uygulanan sokağa çıkma yasağının sürdürüleceği ifade edildi.

İÇKALE’NİN DÜNÜ, BUGÜNÜYLE ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ

Sur ilçesinin Saraykapı semtinde bulunan 27 sahabe mezarının bulunduğu Hz.Süleyman Camii ve tarihi yapıların bulunduğu İçkale’deki betonarme yapılar TOKİ tarafından yıktırılarak, çevre düzenlemesi yapılıp yeni bir görünüm verildi. Önceki yıllarda gecekondular ve hayvan ahırlarıyla çevrili olan İçkale’deki tarihi surlar bu yapılardan temizlenip yeşil alana dönüştürülünce tarihi doku da ortaya çıkmış oldu.

POLİS BARİKATINDAN ATLIYORLAR

Sur ilçesinde yıkılan, düz bir araziye dönüşen 6 mahallede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni evlerin inşaatı ve altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Önceki yıllarda bu mahallelerde oturup çatışmalar nedeniyle çıkmak zorunda kalanlar ve gerekse yıllardan bu yana kent dışında oturan aileler, eski mahalle, sokak ve evlerinin yerini görebilmek için tehlikeyi göze alarak yasak olmasına rağmen İçkale’deki surlara çıkıyor. Güvenlik güçlerinin surdan düşme olaylarının önüne geçmek amacıyla yerleştirdikleri 2 metre yüksekliğindeki bariyerlere rağmen engelleri aşanlar surlara çıkmaya devam ediyor. Surlara çıkışta en fazla zorluğu ise yaşlı ve çocuklar çekiyor. Anne, babalar, çocuklarını birbirlerine uzatarak polis barikatını aşmaya çalışırken, bazı kadınların bariyerlerin üzerinde tırmanması ya da atlaması dikkat çekti. Surlara çıkanlar eski evlerinden geriye kalanları izliyor, sık sık selfie çekiyor. (DHA)