16 Nisan referandumunda; 'Evet' çıkarsa ne olur? 'Hayır' çıkarsa ne olur?.. Her kafadan bir ses çıkıyor, doğrusunu SÖZCÜ yazıyor.. Yasama yürütme ve yargı birbirini denetleyebilecek mi? Feyzioğlu, Özden, Kanadoğlu yanıtladı.

2- YASAMA, YARGI VE YÜRÜTME BİRBİRİNİ DENETLEYEBİLECEK Mİ?

Feyzioğlu: Yasama ve yargı başkanın altında birleşince elbette demokrasinin vazgeçilmezi olan kuvvetler ayrılığının yerini de kuvvetler birliği alır. Bu noktada, üzerinde durmamız gereken bir başka husus var. Anayasa’nın 108. maddesine eklenen iki kelimeyle başkan, Türkiye’deki yaklaşık 3 buçuk milyon kamu görevlisinin disiplin amiri oluyor. Kaymakamdan valiye, ilçe emniyet müdüründen il emniyet müdürüne… Bu ne demek? Başkanın istediği kamu görevlisi hakkında disiplin soruşturması açtırması ve kendisine bağlı Devlet Denetleme Kurulu’na istediği cezayı o memur hakkında verdirebilmesi demek.

Özden: Güçler (kuvvetler-erkler) ayrılığı ilkesi büyük yara almakla niteliğini yitirmektedir. Yargının bağımsızlığını sözde bırakan düzenleme/güçler birliğine götüren en kısa yoldur. Anayasa Mahkemesi’ne, Danıştay’a atamalar, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nda Adalet Bakanlığı’nın başkanlığı, Adalet Bakanlığı Müsteşarının doğal üye olması, Meclis’te yapılacak seçimlerin iktidar partisi genel başkanı da olacak cumhurbaşkanının buyruğundaki çoğunluğun elinde bulunması, yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmaktadır. Yargı bağımsız olmayınca herkes bağımlı olur ve güçler ayrılığı sözden öteye geçemez.

Kanadoğlu: Tüm güçler, tek elde toplanarak demokrasi yok edilmektedir. Kaldı ki sayın cumhurbaşkanı da bu yasa ile bütün güçlerin tek elde toplandığını açıklamıştır. Yasanın 8. maddesine göre ‘yürütme yetkisi’ Cumhurbaşkanına aittir. Yasama bütçe hazırlama ve denetim yetkileri budanmış yasama gücü tek ele devredilmiş olacaktır. Yargı gücü ise Hakimler Savcılar Kurulu’na 13 üyenin 6’sını doğrudan, 7’sini TBMM’de çoğunluğu oluşturan partisine genel başkan yetki ve etkisini kullanarak seçtirmek hiç de zor olmayacaktır. Güçlerin tek adamın elinde toplandığı rejimlerin adı demokrasi değil, diktadır.