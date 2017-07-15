Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi

Türkiye tam 1 yıl önce kanlı bir darbe girişimine tanıklık etti. FETÖ’cü hainlerin kalkışmasına karşı, Cumhurbaşkanı’ndan Başbakan’a, muhalefet liderlerinden, vatandaşlara tüm Türkiye, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir direniş gösterdi. Bir halkın demokrasiye, cumhuriyete sahip çıkmak için tanklara, silahlara karşı yüreği ile direndiği o en uzun gecede, Türkiye 249 evladını şehit verdi, 2 bin 196 kişi ise yaralandı

Saat 21.30 – 22.00: Başbakanlık Kızılay binasındaki koruma personeli, Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesinden silah seslerinin geldiğini, Koordinasyon Merkezi'ne iletti. Bu ihbar üzerine Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Kontrol Merkezi (SKHKM) yetkilileri arandı. Yetkililer, “Ani müdahale mangaları tarafından tatbikat yapılıyor” yanıtını verdi.

Saat 22.00-22.20: Ankara'da Meclis ile Genelkurmay karargahının bulunduğu bölgede, F-16'ların alçak uçuş yapmaya başlaması üzerine tekrar SKHKM arandı ve yine aynı cevap verildi, F-16 uçaklarının hangi amaçla uçurulduğu, Genelkurmay Başkanlığı'na bir saldırı olup olmadığı, uçakların neden bu kadar alçaktan uçurulduğu yönündeki sorular ise yanıtsız kaldı. Bu sırada askeri birlikler tarafından Boğaz Köprüsü'nde yolların kesildiği haberi alındı. Gölbaşı Polis Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığına, F-16 savaş uçakları ile askeri helikopterle hava saldırısı yapıldı. Ankara ve İstanbul'da bazı noktalarda tankların ve zırhlı personel taşıyıcıların sokağa çıktığı bilgileri de Koordinasyon Merkezi'ne ulaştı.

Saat 22:10: Havadan ve karadan tüm saldırılara karşı silahlı müdahale talimatı verildi. İçişleri Bakanlığı, tüm valilikler ile il emniyet müdürlükleri aranarak, alarma geçmeleri talimatı verildi. Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı'nda, tüm personel göreve çağrıldı, personele, ilave güvenlik önlemleri almaları, izinsiz geçişlere engel ve silahlı müdahalelere hazır olmaları, zırhlı araçlar dahil yardım talebinde bulunulması talimatı iletildi. Tüm polislere silahlı olarak görev yapma çağrısında bulunuldu ve Ankara ile İstanbul başta olmak üzere, kritik kamu binalarına girmeye çalışan her türlü unsura silahlı müdahale yetkisi verildi. Bu arada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar başta olmak üzere, kuvvet komutanları ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a ulaşılmaya çalışıldığı ancak cevap alınamadığı da kayıtlarda yer aldı. Genelkurmay Başkanlığı çevresinde silah sesleri duyulduğu ve komuta kademesinin rehin alındığı yönündeki bilgilerin kamuoyuna yansıması üzerine, saat 22.30-23.00 arasında bakanlar, Çankaya Yerleşkesi'ne intikal etmeye başladı.

Saat 22.45: Çankaya Köşkü üzerinde uçan dronlara (3 veya 4) uzun namlulu silahlarla ateş edildi. Dezenformasyonların yayılması ve provokasyon ihtimali nedeniyle Twitter, Facebook, Youtube ve benzeri sosyal medyaya yönelik kısa süreli uygulama yapılması kararı alındı.

Saat 22.56: Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın talimatıyla, Başbakan Binali Yıldırım'ın televizyon yayınına bağlanması için temaslar kuruldu. İlk olarak saat 22.56'da TRT ile temas kuruldu ancak TRT'nin yayına bağlanamaması üzerine, saat 22.59'da NTV ile temasa geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, bakanlar, siyasi parti liderlerinin darbeye karşı açıklama yapmalarının uygun olacağı görüşü üzerine bu yönde çaba sarf edildi. TBMM'nin açık tutulması gerektiğine karar verilerek, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, beraberindeki heyetle TBMM'ye geçti. Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Siirt gibi illerin valileri aranarak, olası hareketlenmelere karşı tedbir almaları istendi.

Saat 23.05: Başbakan Binali Yıldırım, NTV'ye bağlanarak, “Bu bir kalkışmadır, buna izin vermeyeceğiz.” açıklamasını yaptı.Yenimahalle'de bulunan MİT yerleşkesine helikopterle saldırı düzenlenmesi üzerine çatışma çıktı. Meclis çevresinde askeri helikopter uçmaya başlaması, Genelkurmay Kavşağı'na çıkan yolların polis tarafından tutulması, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'e belediye araçları ve iş makineleri ile kritik kamu binaları giriş ve çıkışlarının kapatılması, tank ve zırhlı araç girişinin önlenmesi talimatı verildi.

Saat 23.30-23.50: TRT Yerleşkesi'ne giriş ve çıkışları engellemekle görevli polis ekibini aşan darbe girişimcileri, daha sonra TRT binasını işgal etti. TRT spikerine zorla Yurtta Sulh Konseyi'nin bildirisi okutuldu. Aynı dakikalarda Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde de Yurtta Sulh Konseyi'nin bildirisi yayınlandı. TÜRKSAT Genel Müdürlüğü aranarak, TRT yayınlarının iletiminin durdurulması talimatı verildi, Digitürk, d-smart gibi paketler dahil, tüm TRT yayınlarının iletiminin engellenmesi istendi, internet ortamında yayın yapan platformlardan TRT yayınlarının durdurulması için işlem başlatıldı. Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları başta olmak üzere, askeri tesislerin internet sitelerine erişim engeli getirilmesi için adım atıldı. TRT'nin işgalden kurtulması için, vatandaşların yerleşkeye yönlendirilmesi, polisin takviye edilmesi kararlaştırıldı.

Saat 23.00-00.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşları, darbe teşebbüsünü protesto için meydanlara davet etti. Bu dakikalarda meydanlara çıkmak için AKP teşkilatlarının SMS yoluyla uyarılabileceği, camilerde ezan veya sela okutturulabileceği, belediye başkanlarından da destek alınabileceği değerlendirildi ve bunun için hazırlıklara başlandı. AKP Genel Merkezi'nden tüm teşkilata, “Sokaklara çıkmak için mesaj göndermeye hazır olun.” talimatı verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve bazı müftüler aranarak, sela veya ezan okunmaya başlanması için hazırlık yapmaları ve müftülerden, imamları hazır tutmaları istendi.

Saat 23.55: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda darbe girişiminde bulunanlar tarafından uçuş kontrol kulesine el konuldu ve uçuş trafiği durduruldu. Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın talimatı ile uluslararası basına darbe girişimine dair ilk bilgilendirme saat 00.18 ile 00.30 arasında yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak, halka sokağa çıkma ve darbe girişimine karşı direnme çağrısında bulunmasının ardından, yurdun tamamında halk darbe girişimine direnmek üzere, meydanlara akın etti. Darbe girişimine muhalefet partileri de tepki gösterdi, ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişimine karşı açıklamalarda bulundu.

Saat 01.00: Koordinasyon Merkezine, Atatürk Bulvarı, Hoşdere Caddesi ve Genelkurmay civarında 6 tankın araçları ezerek ilerlediği, Genelkurmay çevresinde ve karargah içinde çatışma çıktığı, Ankara Emniyet Müdürlüğüne uçak, helikopter ve tankla atış yapıldığı bilgisi geldi.

Saat 01.28: Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, “Komuta kademesi olarak bu girişimi kesinlikle kabul etmiyoruz.” açıklamasında bulundu. Ardından, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, “Eşkiyalar başarılı olamayacaklar.” dedi.

Saat 01.40: Atatürk Bulvarı ve Çankaya Köşkü üzerinden beş nolu giriş kapısı önüne ateş ederek, 5 zırhlı araç yaklaştı. Silah kullanılarak karşılık verildi ve 100 kişilik bir vatandaş grubunun da desteği ile püskürtüldü.

Saat 02.00: Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, minarelerden sela okunması çağrısında bulundu.

Saat 02.30: MİT Basın Danışmanı Nuh Yılmaz, “Darbe püskürtüldü” açıklamasını yaptı.Saat 02.40'da ise TBMM'ye savaş uçağı tarafından iki bomba atıldı.

Saat 02.55: TRT'yi basan askerlerin halk ve polis tarafından püskürtülmesinin ardından, TRT Genel Müdürü Şenol Göka, bildirinin silah zoru altında TSK adına okutulduğu ve çok zor saatler geçirdikleri yönünde açıklamada bulundu. TRT Yerleşkesi'ne toplanan vatandaşlar, burada darbe girişimini protesto etti. Diğer kanallarda işgal ihtimali üzerine tedbirler artırıldı. İşgal edilen ve CNN Türk, Hürriyet ve hurriyet.com.tr'nin bulunduğu Doğan Medya Center'da darbe karşıtı protestoların güçlendirilmesi istendi. Saat 03.22'den itibaren Meclis sabaha kadar sürecek şekilde, aralıklarla yeniden bombalanmaya başlandı.

Saat 03.39: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ikinci kez savaş uçağı ve helikopterler tarafından vuruldu.

Saat 04.00: Marmaris'te kaldığı otelden ayrıldıktan sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının karşısına çıktı.

Saat 04.12: Meclis, bir kez daha vuruldu ve Genelkurmay Başkanlığı çevresindeki askeri helikopterden halka ateş açıldı.

Saat 05.40: Boğaziçi Köprüsü'nde top atışı yapılması nedeniyle, bir TOMA alev aldı.

Saat 05.45: Harbiye'deki TRT İstanbul Radyosu'nu basan askerlerin teslim olduğu bilgisi verildi.

Saat 06.01: İstanbul Boğazı, deniz ulaşımına kapatıldı.

Saat 06.23: Beştepe'deki

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bomba atıldı.

Saat 06.40: Boğaziçi Köprüsü'ndeki askerler, teslim oldu.

Saat 06.50: Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar getirildi.

Saat 07.15: Çerkezköy'deki 3. Zırhlı Tugay'dan İstanbul'a 15 tank sevk edildi.

Saat 07.24: Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı önünde silahlı çatışma çıktı, İstanbul'da Marmaray seferleri durduruldu.

Saat 07.45: Genelkurmay'dan çıkan tanktan barikat için yolda park eden kamyonlara ateş açıldı. Aynı dakikalarda, Güvercinlik Kara Havacılık Okulu'na jandarma ve polis tarafından operasyon yapılması istendi. Operasyona destek amacıyla vatandaşlar ve belediye iş makineleri alana yönlendirildi. Buradaki darbe yanlısı askerler, helikopterler ile Akıncı Üssü'ne geçti.

Saat 08.00: Ankara Kazan'daki Akıncı Ana Jet Üssü'nden uçakların kalkmasını engellemek için, üssün yakıt ikmal borularının vanaları kapatıldı, elektrik, internet, telefon, suları kesildi. Vatandaşların, polislerin ve belediye iş makinelerinin buraya yönlendirilmesi sağlandı. Bunun üzerine Ankara Kazan'daki Akıncı Üssü'nden uçakların kalkmasını engellemek isteyen vatandaşlara yaylım ateşi açıldı ve 5 kişi şehit oldu, 40 kişi de yaralandı.

Saat 08.32: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, götürüldüğü Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığından alınarak, Başbakanlığa getirildi. Bu olaydan 4 dakika sonra ise Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Özel Harekat polislerince ele geçirildi, karargahtaki Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup askerler etkisiz hale getirildi.

Saat 09.19: Antalya, Niğde ve çeşitli illerden özel harekat polisleri başkente sevk edildi.

Saat 09.40: Genelkurmay Başkanlığından çıkan 200'e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu.

Saat 12.15: Başbakan Binali Yıldırım, yanına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı da alarak, Çankaya Köşkü'nde basın karşısına çıktı ve darbe girişiminin başarısız olduğunu açıkladı.

(Bilgiler Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nin kayıtlarından derlenmiştir)