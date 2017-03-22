Yasin Börü davasının karar duruşmasına avukat engeli

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014 tarihlerinde, Kobani'ye destek için düzenlenen eylemlerde çıkan olaylarda, Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasına sanık avukatlarından 5'i mazeret bildirerek, katılmadığı için duruşma 3 Nisan gününe ertelendi.

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014 tarihlerinde, Kobani'ye destek için düzenlenen eylemlerde çıkan olaylarda, Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasına sanık avukatlarından 5'i mazeret bildirerek, katılmadığı için duruşma 3 Nisan gününe ertelendi.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır’dan Ankara’ya nakledilen ve 19 aydır devam eden yargılamanın bugünkü karar duruşmasına sanık avukatlarından 5’i mazeret bildirerek, katılmadı. Mahkeme Başkanı, avukatlardan sadece birinin yerine yetkili vekil kılındığını, 4 avukatın yerine ise yetkili vekil atanmadığını ve mazeretlerini kabul etmek zorunda olduklarını belirtti.

Karar vermek için duruşma salonunda her sanığın vekilinin hazır edilmesinin yasal zorunluluk olduğunu söyleyen mahkeme başkanı, bu durumda karar veremeyeceklerini belirterek, duruşmayı 3 Nisan 2017 tarihine erteledi. Mahkeme başkanı, önümüzdeki duruşmaya katılımın zorunlu olduğunu belirterek, duruşmaya gelmeyen avukatların dosyalarının ayrılacağını ve kararın açıklanacağını belirtti.

23 SANIĞIN 6’ŞAR KEZ AĞIRLIŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Celse arasında mütalaasını açıklayan savcı, 41 sanıktan 23’ü için ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek böldürme’, ‘Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmaya teşebbüs’, ‘canavarca hisle öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla 6’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.

Savcı, 14 sanık için olaylara katıldıkları yönünde yeterli delil bulunmamasını gerekçe göstererek, tahliye isterken, suça sürüklenmiş çocuk kapsamında değerlendirilen sanık F.K.’nin ise örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek örgüte yardım etmek suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

DHA