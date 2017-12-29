Yaşlı adam itfaiyeden yardım istedi: Ekip geldi yaktı

Çanakkale'de sokak hayvanlarıyla birlikte yaşayan yaşlı adam, sobasını yakamayınca itfaiyeden yardım istedi. Görevi yangınları söndürmek olan itfaiye yaşlı adamın bu çağrısına kayıtsız kalamadı. Ekipler yaşlı adamın evine giderek sobayı yaktı.

Çanakkale’de merkeze bağlı Güzelyalı köyünde yaşayan 81 yaşındaki Zafer Yiğit, kedi ve köpekleriyle birlikte yaşadığı evinde üşüyünce sobasını yakmak istedi. Kedi ve köpeklerin üşümemesi için sobasını yakabilmek üzere uğraş veren yaşlı adam bir türlü sobasını yakamadı. Bunun üzerine yaşlı adam itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Yardım çağrısına duyarsız kalmayan itfaiye ekipleri hemen eve eve giderek yaşlı adamın sobasını yaktı, yaşlı adama sobasını nasıl yakacağını da öğretti. Bu sayede Zafer Yiğit, kedi ve köpekleriyle birlikte yaşadığı evinde üşümekten kurtuldu.

Birçok kedi ve köpekle birlikte yaşayan Zafer Yiğit, “İyi ki söylemişim. Ben baca tıkalı diye düşünüyordum. Sonra itfaiyeci arkadaşlar geldiler. Kontrol edelim dediler, baca tıkalı mı değil mi diye. Soba da bir uğraştılar hafifçe. Tütmedi ben tüter zannediyordum. Şimdi onlar gider duman içinde kalacağız diye düşündüm. Meğer ki ben yakmasını bilmiyormuşum. Sağolsun itfaiyeci arkadaşlar bu işi de bana öğrettiler. Çok iyi oldu” dedi.

İtfaiye ekiplerini tekrar görmek istediğini ifade eden Yiğit, “Çok mutlu oldum. Ne kadar mutluyum, ne kadar güzel hem de. Benim için biraz zor oluyor bacağım kırıldı da. Tedavi oluyorum yarın öbür gün geçer inşallah. Yaşlı kemiği biraz kolay geçmez. Çok memnunum. İnşallah bir bahane buluruz da tekrar görürüz arkadaşları” diye konuştu.

“Hem hayvanları üşümesin hem de kendi üşümesin diye”

Yaşlı adamın evine giderek sobasını yakan 10 yıllık itfaiyeci Selahattin Beceren ise, “Soğuk havalarda sobasını yakamadığı için itfaiyemize başvurdu. Biz de her zaman yangın deyip söndürme işimiz olmadığı için, gelip amcaya yardım ettik. Sobasını yaktık. Hem hayvanları üşümesin hem de kendi üşümesin diye. Hem de amcaya işi de öğrettik” şeklinde konuştu.

“Mühim olan insansa, insan hayatıysa biz tabii ki onları mağdur etmeyiz”

Çanakkale İtfaiye Müdürü Olcay Runa ise, “Şimdi o gün başkanlıktan bir telefon geldi. Özel kalemden. Dediler ki böyle bir talep var, onlar da ilk defa böyle bir talep gelince bana bildirdiler. ‘Ne yapabiliriz’ diye. Yaşlı bir amcamız var, kimsesi yok, sobasını yakamıyormuş ne yapabiliriz diye. Ben de dedim ki espri ile ‘hep dedim söndürmeyeceğiz, yakarız.’ Mühim olan insansa, insan hayatıysa biz tabii ki onları mağdur etmeyiz dedik. Ekiplerimi hemen toparladım. Durumu anlattım, adresi verdim. Arkadaşlar olay mahalline gittiklerinde yaşlı amcanın sokak hayvanlarıyla birlikte yaşadığı, onlara da yaşam verdiğini görmüşler. Evde sobasını yakamadığı, bununla beraber hem kendisinin hem de oradaki hayvanların ısınamadığı konusunda onlar da duygulanmışlar. Amcanın işte bacasına bakmışlar herhangi bir tıkanıklık var mı, kendisinin sağlığında herhangi bir şey var mı onda da yok. Sobalarını yakmışlar. Başka bir ihtiyacının olup olmadığını sormuşlar, o da çok teşekkür etmiş. Ekiplerimiz bu şekilde dönüşünü yaptılar. Bizim için bu ilginç ama güzel bir anı olarak da kaldı” dedi. (İHA)