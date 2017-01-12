Yaşlı adamın feci sonu!

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kayapaşa Mahallesi 3.Etap TOKİ bölgesinde 80 yaşlarındaki Cemal Çakıreli’ye ait iki katlı ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kayapaşa Mahallesi 3.Etap TOKİ bölgesinde 80 yaşlarındaki Cemal Çakıreli’ye ait iki katlı ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sobanın devrilmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangında kısa sürede yükselen alevler evi tamamen sararken, yangın esnasında evden çıkamayan yaşlı adam Çakıreli yanarak hayatını kaybetti.

Yaşlı adamın cesedi, evin içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Mahallelinin korku dolu dakikalar yaşadığı yangında bayılan bir kişi 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı. İHA