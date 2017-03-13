Yaşlı çiftin üzerine beton kanalizasyon boruları düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da, ASKİ'de çalışan kepçe operatörü geri geri giderken beton kanalizasyon borularına çarptı. Kepçenin çarptığı beton kanalizasyon borularının yoldan geçen yaşlı çiftin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Ali Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Taşdelen Caddesi üzerindeki ASKİ’nin Altındağ Bölge Müdürlüğünde çalışan kepçe operatörü, geri geri giderken beton kanalizasyon borularına çarptı.

Operatörün çarptığı beton borular, yaklaşık 1 buçuk metre yükseklikten yoldan geçen yaşlı çiftin üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerine beton borular düşen Sevim D.’nin (43) öldüğünü belirledi. Olay sonucu yaralanan İsmail D. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri beton boruların altında can veren Sevim D.’nin cesedinin etrafına güvenlik şeridi çekti. Sevim D.’nin ölüm haberini alan yakınları olay yerine geldi. Sinir krizi geçiren şahıslar, polis ekipleri tarafından güçlükle zapt edildi. Kepçe operatörünü gözaltına alan polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayın görgü şahidi olan bir vatandaş, kepçenin geri geri gelip betonlara çarptığını, çarpmanın etkisiyle yola düşen betonların yaşlı çiftin üzerine düştüğünü söyledi. İHA