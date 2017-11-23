Yaşlı erkekleri tacizle tuzağa düşürmüşler! Son haberler

Ankara'da takibe aldıkları yaşlı erkekleri dolandıran 3 kişi yakayı ele verdi. Şebeke üyesi kadınların seçtikleri yaşları büyük erkekleri taciz ettikleri, yaşanan şaşkınlık anından yararlanarak cüzdanlarını çaldıkları tespit edildi.

Ankara’da yaşlıları taciz ederek dolandıran 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki ay süreyle takibe aldıkları şebekenin yaşlıları taciz ettiklerini ve bu sırada dolandırdıklarını belirledi. Polisin düzenlediği ‘Dalgıç’ operasyonu ile ikisi kadın 3 kişiden oluşan şebeke çökertildi. Zanlıların Ankara’nın Yenimahalle, Etimesgut, Çankaya, Mamak, Keçiören ilçelerinde 13 yankesicilik olayına karıştıkları belirlendi. Şebeke üyesi kadınların seçtikleri yaşları büyük erkekleri taciz ettikleri, yaşanan şaşkınlık anından yararlanarak cüzdanlarını çaldıkları tespit edildi. Zanlıların bu yöntemle 17 bin lira çaldıkları belirlendi. Şebekenin elebaşı Aygül E.’nin (45) cezaevi firarisi olduğu, yedi ayrı suçtan arandığı ve yaklaşık 10 yıl kesinleşmiş cezasının olduğu belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.