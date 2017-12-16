Yaşlı kadın evinde ölü bulundu!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi Preveze Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki Şahinder Çınar'dan komşuları tarafından haber alınamadı. Şüphelenen komşuları durumu polise haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin olay yerine intikal edilmesi üzerine Şahinder Çınar'ın evinin kapısı kırılarak içeri girildi. Hareketsiz bir şekilde yatan Çınar'ın hayatını kaybettiği sağlık ekipleri tarafından belirlendi.

Şahinder Çınar'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA