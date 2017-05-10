Yaşlı kadının bankadan para çekeceğini duydu, peşine takıldı

Pendik'te 71 yaşındaki bir kadın bankadan çektiği 20 bin lira ile evine giderken gasp edildi. Polis yaşlı kadını takip ederken güvenlik kamerasına yakalanan kişiyi gözaltına aldı.

Olay geçtiğimiz hafta Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, 71 yaşındaki V.V. bir banka şubesinden 20 bin lira çekerek evine gitmek için bankadan ayrıldı. Yaşlı kadın evine yaklaştığı sırada bir kişi tarafından gasp edildi.

TAKİP ETTİ, BİR GÜN SONRA GASP ETTİ

Olayla ilgili Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bankanın güvenlik kameralarını inceleyerek yaptığı çalışmalarda yaşlı kadının bir gün öncede aynı bankadan bir miktar para çektiğini bir kısmını da ertesi gün çekeceğine ilişkin bankacıyla kısa bir konuşma yaptığını belirledi. Ekipler, o anda bankada bulunan gaspçının da yan bankoda işlem yaptığını tespit etti.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri şüphelinin A.A.(44) olduğunu belirleyerek kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. A.A.’nın üzerinde yapılan aramalarda 9 bin 600 lira bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)