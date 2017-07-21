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Yavru kediyi 3 gün sonra itfaiye kurtardı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, bir apartmanın su tahliye borusuna sıkışan yavru kediyi 3 gün sonra kurtardı.

12:2721 Temmuz 2017
Gündem
Yavru kediyi 3 gün sonra itfaiye kurtardı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, bir apartmanın su tahliye borusuna sıkışan yavru kediyi 3 gün sonra kurtardı.

Turgutlu’nun Altay Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Durmaz, oturduğu apartmanın önünde bir kedi sesi duydu. Sesin nereden geldiğini anlayamayan Durmaz, çevredeki vatandaşlara birlikte 3 gün sonra itfaiyeye haber verdi. Turgutlu İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler, kedi sesinin 3 katlı apartmanın su tahliye borusundan geldiğini tespit etti. Kaldırımın altındaki su borusunu kıran ekipler, sıkışan yavru kediye ulaştı. Çamur içinde kalan yavru kediye önce su içirildi. Yavru kedi üzerindeki çamurlar temizlendikten sonra çevrede bekleyen anne kedinin yanına bırakıldı. 3 gündür duydukları kedi sesinin nereden geldiğini anlayamadıklarını anlatan Ayşe Durmaz, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (DHA)

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