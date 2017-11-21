Öğrenciler yaylada mahsur kaldılar

Düzce'de kamp için çıktıkları Pürenli Yaylası´nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Pürenli Yaylası´na kamp için ATV araçları ile çıkan Sakarya Üniversitesi öğrencileri 22 yaşındaki Cihan Meydan ve 21 yaşındaki arkadaşı Yıldız Abasız, aniden bastıran kar yağışı sonrası ormanlık alanda mahsur kaldı.

Araçları karla kaplanan iki öğrenci, telefon da çekmeyince yürüyerek gittikleri bir dağ evine sığınıp jandarmayı aradı. İhbarın ardından Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri yaklaşık 7 saatlik çalışmayla 2 arazi aracı ve paletli araçla üniversite öğrencilerine ulaştı.

AFAD KURTARDI

AFAD´a ait araçlarla yaklaşık yarım metre kalınlıktaki karlı bölgeden çıkarılan üniversiteliler, ambulansla tedbir amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA