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Öğrenciler yaylada mahsur kaldılar

Düzce'de kamp için çıktıkları Pürenli Yaylası´nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

20:2121 Kasım 2017
Gündem
Öğrenciler yaylada mahsur kaldılar
Düzce'de kamp için çıktıkları Pürenli Yaylası´nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Pürenli Yaylası´na kamp için ATV araçları ile çıkan Sakarya Üniversitesi öğrencileri 22 yaşındaki Cihan Meydan ve 21 yaşındaki arkadaşı Yıldız Abasız, aniden bastıran kar yağışı sonrası ormanlık alanda mahsur kaldı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Araçları karla kaplanan iki öğrenci, telefon da çekmeyince yürüyerek gittikleri bir dağ evine sığınıp jandarmayı aradı. İhbarın ardından Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri yaklaşık 7 saatlik çalışmayla 2 arazi aracı ve paletli araçla üniversite öğrencilerine ulaştı.

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AFAD KURTARDI

AFAD´a ait araçlarla yaklaşık yarım metre kalınlıktaki karlı bölgeden çıkarılan üniversiteliler, ambulansla tedbir amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA

Son güncelleme: 20:2821.11.2017
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