Vatandaştan gelen büyük tepkilere rağmen yaz saati uygulamasından geri adım atmayan hükümetin amacı ne? Saat uygulaması evlere zarar mı verdi, kar mı sağladı? Cevabı sizde! 2015 Aralık ve 2016 Aralık faturalarınızı bize gönderin, yayınlayalım!

Yaz saati uygulamasındaki ısrarın sebebi ne? Tasarruf mu ettik? Yoksa ‘kazık’ mı yedik?

Vatandaştan gelen büyük tepkilere rağmen yaz saati uygulamasından geri adım atmayan hükümetin amacı ne? Saat uygulaması evlere zarar mı verdi, kar mı sağladı? Cevabı sizde! 2015 Aralık ve 2016 Aralık faturalarınızı bize gönderin, yayınlayalım!

Türkiye'nin saat dilimini yaz saatinde sabitleme uygulamasına karşı tepkiler dinmiyor. Sabah işe giden vatandaşlar, okula giden çocuklar soğukların da bastırmasıyla birlikte buz gibi havada gece karanlığında sıkışık metrobüsler ve otobüslerle zorunlu olarak gitmesi gereken yerlere ulaşmaya çalışıyor.

‘Yaz saati'nde sabitleme uygulamasının ‘gün ışığından yararlanma ve enerjiden tasarruf' olarak dile getirilmişti. Ancak araştırmalar gösteriyor ki yeni düzende elektrik faturaları daha kabarık gelmeye başladı. Sosyal medyada uygulamaya karşılık en büyük ve en yeni tepkilerden birisini de Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan geldi.

Feyzioğlu bu sabah kendi Twitter adresinden böyle yazdı:

Saat 7.27. Hava zifiri karanlık. Öğrenciler, çalışanlar yollarda. Türkiye, niçin Ortadoğu saatiyle yaşamaya zorlanıyor? Bu ısrar niye? — Metin Feyzioğlu (@metinfeyzioglu) 11 Ocak 2017

FATURANIZI GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!

Bu ısrar neden? Herkesin her vatandaşın aklındaki soru bu. Elektrik faturaları, hükümetin ‘Tasarruf' vaadine uydu mu? SÖZCÜ bu araştırmayı okurlarıyla yapıyor! Aralık 2015 ve Aralık 2016 tarihli faturalarını gönderin, aradaki farkı herkese gösterelim! SÖZCÜ Facebook hesabına yorum yazın, yayınlayalım!

Faturalarınızı BURAYA tıklayarak yorum bölümüne gönderebilirsiniz