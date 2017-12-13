Yaz tehlikede! Eğer sıcaklıklar düşmezse… | Son dakika haberleri

Meteoroloji verileri yağışların giderek azaldığını gösteriyor. İklim uzmanlarının son dakika açıklamaları ise bu konudaki ciddiyeti ortaya koyuyor. Haberler kötü eğer yağışlardaki azalma ve sıcaklık değerlerindeki artış bu şekilde devam ederse yaz döneminde büyük sıkıntılar yaşanabilir. Sıcaklık yükselişi ve kuraklık Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuraklık analizi verilerine de yansıdı, özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan bölgelerdeki kuraklık korkuttu...

Sıcaklık ortalamaları İstanbul’da kasım ve aralık ayının üzerinde seyrediyor. Vatandaşın da farkında olduğu sıcaklık yükselişi ve kuraklık son verilere de yansıdı. İstanbul’daki barajların susuzluk oranı yüzde 55 seviyelerine kadar inmiş olsa da şimdilik tehlike bulunmuyor. Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre uzmanlar, Melen projesi sayesinde İstanbul’un sususluk çekmeyeceğini söylüyor.

SICAKLIKLAR DÜŞMEZSE SIKINTILI GÜNLER GELEBİLİR

Artan sıcaklıklar hakkında uzmanların yorumları korkuttu. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi İklim Uzmanı Prof. Dr. Levent Kurnaz, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı için tehlikeli bir durum bulunmadığını ifade ederek şunları söyledi: “Ancak tablo için çok da iyi diyemeyiz. Mevcut sıcaklık değerleri düşmez, kış yağışları gerçekleşmez ise yaz dönemi için sıkıntılı günler görebiliriz. Küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerin başında ülkemiz geliyor. Nüfusumuza göre elimizdeki su yetersiz. Temel sorunlardan biri de toplama havzalarının yetersizliği. İstanbul'da dağ taş beton oldu. Yağmur suları kanalizasyona gidiyor. Su havzasına ev yapmak, suyun boş yere denize akması demek.”

MEVSİMLER DEĞİŞİYOR! ŞUBATTA 25 DERECE GÖREBİLİRİZ…

İklim Uzmanı Prof. Dr. Levent Kurnaz, açıklamalarında önemli bir detaya da yer verdi, “BM iklim raporlarına göre 100 yıl sonra ortalama sıcaklığın 5-6 derece artması bekleniyor. Gelecekte şubat ayının bazı günleri İstanbul'daki sıcaklık 25 derecenin üzerine çıkacak.” diyerek gelecekte nasıl bir tehlike altında olduğumuzu açıkladı.

DOĞU İSTANBUL’DAN DAHA BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Orhan Şen, kasım ve aralık ayının ilk yarısında yağış miktarının olması gereken seviyenin altında olduğuna dikkat çekerek, “İstanbul özelinde konuşacak olursak, şu an için baraj doluluk oranları çok kötü durumda değil. Bu kış hem İstanbul hem de Türkiye geneli için öngörüm, kar yağışının fazla olacağı yönünde. Şimdiye kadar yağış miktarları olması gerekenin altında seyretti. Bu ayın ikinci yarısıyla birlikte kar yağışlarında artış bekliyorum. Doğu Anadolu, İstanbul'a oranla daha kurak bir dönem geçiriyor. Yeraltı sularının beslenmesi ve tarım arazilerinin donmaması için kar yağışlarının olması gerekiyor. İstanbul'da su sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Aralık ayının ikinci yarısı İstanbul ve Doğu Anadolu için önem taşıyor” diye konuştu.

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KURAKLIK TEHLİKESİ METEOROLOJİ HARİTALARINA DA YANSIDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan kuraklık analizi verilerine de yansıyan kuraklıklar gün geçtikçe etkisini artırıyor.

Özellikle hayvancılığın aktif olarak yapıldığı Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki kuraklık oranları verilerde dikkat çekti.

Yurdun bazı bölgelerinde kuraklık görülmezken özellikle Kars, Erzurum, Ağrı üçgenindeki kuraklık oranları dikkat çekti. Bu bölgeler verilere “Olağanüstü Kurak” olarak yansıdı.