Yazar Beki İkala Erikli’yi öldüren sanık hakim karşısında…

"Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Sinem Koç, hakim karşısına çıktı. Sinem Koç savunmasında, kitaptaki mesajlardan etkilenerek bir yıl boyunca etrafında mesajlar aradığını belirtti. Koç, "Her gece ruhlar görüyordum. Örümceklerin vücudumda gezip tükürdüğünü görüyordum. Saçlarımı tarayamaz, hiçbir işi yapamaz hale geldim. Bu halimden kitabın yazarının sorumlu olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Sinem Koç, hakim karşısına çıktı. Sinem Koç savunmasında, kitaptaki mesajlardan etkilenerek bir yıl boyunca etrafında mesajlar aradığını belirtti. Koç, "Her gece ruhlar görüyordum. Örümceklerin vücudumda gezip tükürdüğünü görüyordum. Saçlarımı tarayamaz, hiçbir işi yapamaz hale geldim. Bu halimden kitabın yazarının sorumlu olduğunu düşünüyorum" dedi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Sinem Koç getirildi. Öldürülen Beki İkala Erikli’nin eşi Erdal Erikli ve kardeşi Davit Çukran da duruşmada hazır bulundu. Sanık Sinem Koç kimlik sorgusunda, adresini bilmediğini, işletmeci olduğunu ve aylık 30 bin lira geliri olduğunu söyledi.

“SAÇLARIMI TARAYAMAZ, HİÇBİR İŞİ YAPAMAZ HALE GELDİM”

Sinem Koç savunmasında, kitapta bazı mesajlar vardı. Meleklerin bize mesaj verdiği, bu mesajlara kendinizi açın, gözünüzün takıldığı şeylere dikkat edin deniliyordu. Ben de kitaptaki mesajlardan etkilenerek bir sene boyunca arabama atlayıp çevremde mesajlar aramaya başladım. Mesela ‘Adalet mülkün temelidir’ yazısını görünce, kendime adaletli olmayı telkin ettim. ‘Mutluluklar’ yazısını görünce eski erkek arkadaşım bir başkasıyla mutlu mu düşüncelerine girdim. Ruhlar görüyordum. Karanlık varlıkları örümcek olarak algıladım. Örümcekler vücudumda geziyordu. Tükürdüğü hissine kapıldım. Saçlarımı tarayamaz, hiçbir işi yapamaz hale geldim. Dolayisiyla kitaptan kötü etkilendim. Şu anda ağzımı açıp kapatmadan düşünemiyorum. Bu halimden kitabın yazarının sorumlu olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

AVUKATI TEDAVİ ALTINA ALINMASINI TALEP ETTİ

Sanık avukatı müvekkilinin akıl hastalığı olduğunu belirterek bu hususta rapor alınarak tutukluluk hali kaldırılarak bir sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasını talep etti.

“HUKUK YERİNİ BULSUN”

Beki İkala Erikli’nin eşi Erdal Erikli, 2009 yılında Türkiye’ye dönüş yaptıklarını belirterek “Eşim Meleklerle Yaşamak kitabını yazdı. İlk basımında 100 bin sattı. Bugüne dek hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Bu işi böylesine yapan kişinin aklı dengesinin yerinde olmamasını düşünemiyorum. 26 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim. 14 yaşında çocukla ortada kaldık. Tüm hayallerimiz yıkıldı. İçimiz rahat değil. Şikayetçiyim. Hukuk yerini bulsun” dedi.

“YAPTIĞI İŞİN SONUCUNA KATLANMAK ZORUNDADIR”

Beki İkala Erikli’nin kardeşi Davit Çukran ise 26 senelik tıp doktoru olduğunu ifade ederek “Sinem hanım çok büyük acılar yaşattı. 90 yasinda annen evlat acısı yaşadı. Ben kardeş acısı yaşadım. Bu kişi kişilik bozukluğuna sahiptir, akıl sağlığı yerindedir. Yaptığı işin sonucuna katlanmak zorundadır” diye konuştu.

JOHN LENNON’LU ŞİKAYET

Şikayetçi avukatı Dilek Helvacı ise sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirterek “Sanığın kişilik bozukluğu vardır. Beatles grubunun üyesi John Lennon da kişilik bozukluğu olan bir kişi tarafından öldürülmüştür. Ancak onun da ceza ehliyetinin tam olduğu belirtilmiştir ve hala cezaevindedir” diye konuştu.

RAPOR BEKLENECEK

Sanığın ceza ehliyetine ilişkin raporun beklenmesine karar veren heyet, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

17 ARALIK’TA TUTUKLANMIŞTI

Beyoğlu, Kabataş Ömer Avni mahallesi İnebolu Çıkmazı’nda bulunan Saadet Apartmanı’nda 15 Aralık 2016’da meydana gelen olayda, yaşam koçu ve yazar Beki İkala Erikli, işyerinin bulunduğu apartmana girdiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrasında kaçan Sinem Koç, Küçükçekmece’de annesiyle birlikte kaldığı evde yakalanmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan Koç, çıkarıldığı mahkemece 17 Aralık 2016’da tutuklanmıştı.

DHA