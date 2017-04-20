YDS sonuç sorgulama: YDS sonuçları açıklandı! (ÖSYM)

YDS'de sonuç günü geldi ve Yabancı Dil Sınavı'na giren adaylar sonuçlara kavuştu. YDS sınav sonuçları nasıl kontrol edilecek? YDS sonuçları sorgulama ve ÖSYM aday işlemleri sistemine giriş ayrıntıları...

2 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı İlkbahar Dönemi’ne (2017-YDS İlkbahar Dönemi) sonuçları açıklandı. YDS sonuçları nasıl kontrol edilecek?

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen YDS sınavı sonuçları ÖSYM'nin tüm sınavları gibi yine ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden açıklanacak. Sonuçlara ulaşmak isteyen adaylar TC kimlik numaralarını ve aday işlemleri şifrelerini girerek sonuçları kontrol edebilecekler.

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YDS PUANLANDIRMA SİSTEMİ

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir.

BİR SONRAKİ YDS NE ZAMAN?

SONBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ : 26 Temmuz-3Ağustos 2017

SONBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 17 Eylül 2017, 10.00, 3 saat (180 dakika)

SINAV ÜCRETİ : 90,00 TL

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 5,00 TL