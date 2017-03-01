Yedek parça fabrikasında yangın!

İzmir'in Kemalpaşa İlçesindeki zırhlı araç yedek parçası ve güvenlik kulübesi imalatı yapan bir fabrikanın boyahane kısmında çıkan yangın sırasında dumandan etkilenen 19 işçi hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, fabrikada hasar meydana geldi.

İzmir'in Kemalpaşa İlçesindeki zırhlı araç yedek parçası ve güvenlik kulübesi imalatı yapan bir fabrikanın boyahane kısmında çıkan yangın sırasında dumandan etkilenen 19 işçi hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, fabrikada hasar meydana geldi.

Bugün saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa’nın kırsal Bağyurdu Mahallesi Tokat Burnu Mevkisi’ndeki zırhlı araç yedek parçası ve güvenlik kulübesi imalatı da yapan bir fabrikanın boyahanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, boyahanadeki kimyasal maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.

Alevlere ilk müdahaleyi tesiste çalışan işçiler yaparken, bir yandan da fabrika yetkilileri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Kemalpaşa itfaiye ekiplerinin yanı sıra Manisa ve Turgutlu’dan da itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin su ve köpük sıkarak yaptıkları müdahale sonucunda alevler, yaklaşık 2 saat sürede güçlükle söndürüldü. Yanan kimyasal maddelerin neden olduğu zehirli gazlardan ve dumandan etkilenen işçilerden Şaban Özgenç (22), Arif Aygün (37), Ufuk Karaman (26), Burhan Çiftçi (32), Hüseyin Çiftçi (36), İsmail Sarı (29), Hüseyin Uğurlu (20), Gani Mert Uğurlu (22), Salih Çelik (36), Ali Kaya (24), Boran Demir (41), Mustafa Durmuş (37), Mahmut Aslan (27), Ramazan Efe (23) Şemsi Targıtay (36), Mustafa Bayram (24), Erol Yeşiltepe (26), Mehmet Üner (22) ve Muharem Çalışkan (37) Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. DHA