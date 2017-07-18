Bakan Çelik: ‘Yegane terör örgütü DEAŞ değil’

Brüksel'deki temaslarının ardından basın toplantısında "DEAŞ'a karşı en güçlü mücadeleyi biz veriyoruz," ifadesinde bulunan AB Bakanı Çelik, "Yegane terör örgütü DEAŞ değil. DEAŞ'la birlikte FETÖ ve PKK'ya karşı da etkili mücadele gerekiyor" vurgusu yaptı.

AB Bakanı Ömer Çelik, Brüksel’de basın toplantısı düzenledi. Kıbrıs’ta çözüm müzakerelerinin başarısız olmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan AB Bakanı Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin pozitif yaklaşımlarını herkes gördü” diyerek, buna rağmen sonuçsuz biten görüşmeler sonucu “bir çözüm olmuyor duygusu herkeste yerleşti” ifadesinde bulundu.

15 Temmuz nedeniyle AB nezdinde saygı duruşu düzenlenmesine teşekkür eden Çelik, “Bir Avrupa ülkesinde, NATO ülkesinde darbe teşebbüsü oldu. Ama bir saygı duruşu ilk defa gerçekleşti. Bunun örnek olması gerektiğinin altını çizdim,” diye konuştu.

Basın toplantısından önce gerçekleşen Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi'nin 36. Toplantısı, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşuyla başlamıştı.

AB’den Türkiye’ye yapılan yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğü gibi eleştirilere karşılık, yeni üyelik müzakeresi faslı açılmamasını eleştiren Çelik, bu eleştirilerin karşılıklı görüşülebilmesi adına fasılların açılması gerektiğini vurguladı.

AB’nin eleştirdiği olağanüstü hal tedbirlerinin zorunluluktan kaynaklandığının söyleyen Çelik, Avrupa’da FETÖ ve PKK’nın rahatça propaganda yapmasına tepkisini yineleyerek, Avrupa parlamentosunda Türk askerlerini öldüren “PKK’lı teröristlerin fotoğraflarının sergilenmesi gibi durumları bir daha görmek istemediklerini” vurguladı.

“DEAŞ’a karşı en güçlü mücadeleyi biz veriyoruz,” ifadesinde bulunan Ömer Çelik, bunun yanında “Yegane terör örgütü DEAŞ değil,” dedi ve PKK’ya, FETÖ’ye karşı da mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, bunların terör kapsamının dışında bırakılması konusunda hassas olduklarını söyledi.

Türkiye’ye mülteciler nedeniyle AB’den gönderilecek mali yardımlarda zayıf ilerleme olduğunu söyleyen Çelik, mülteciler konusunda “AB sınıfta kaldı. 50 kişi 100 kişi için referandum yapmaktan bahsediyorlar. Bu insani kriz yakın zamanda bitmiyor. Türkiye’nin yükünün paylaşılması gerek, bu yapılmıyor,” eleştirilerinden bulundu.

Avrupa ülkelerinde peş peşe yaşanan seçim süreçleri nedeniyle, “AB’nin en içe kapandığı dönem” olduğunu savunan Çelik, “Avrupa krizi fırsata çeviremiyor, orta sahada top çeviriyor,” ifadelerini kullandı.

AB Bakanı ayrıca, vize serbestisi ve geri kabul anlaşması konusunda Türkiye tarafından tüm taahhütlerin yerine getirildiğini söyledi.