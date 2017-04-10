Yengesi ile kadın arkadaşını öldürdü

Adana'da Doğan Barık, cezaevinde olan kardeşinin eşi Senem Barık ve arkadaşı Zeliha Sevgilibaş'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Başak Mahallesi 978 Sokak üzerindeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Doğan Barık ve beraberindeki kimliği belirsiz kişiler, eşi cezaevindeki Senem Barık ile arkadaşı Zeliha Sevgilibaş’ı saat 20.45 sıralarında kırmızı bir otomobile zorla bindirerek kaçırdı. Başak Mahallesi’nda boş bir araziye getirdiği yengesi Senem Barık ile arkadaşı Sevgilibaş’ı otomobilden indiren Doğan Barık, iki kadını da av tüfeğiyle vurdu.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri sokağa çıkınca, Barık’ın otomobildeki arkadaşları kaçarak uzaklaştı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Doğan Barık, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, başlarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan iki kadının da öldüğü belirlnedi. Polislerin olay yerinde inceleme yapmasının ardından Barık ve Sevgilibaş’ın cesetleri, Adana Adli Tıp Kurumu ‘nun morguna kaldırıldı.

FUHUŞ İDDİASI

Katil zanlısı Doğan Barık’ın, kardeşinin cezaevine girmesinin ardından Senem Barık’ın fuhuş yapmaya başladığı için arkadaşını da aracılık ettiği için öldürdüğü öne sürüldü. Kırmızı otomobil ile kaçan diğer zanlıları yakalamlak için çalışma başlatan polis, soruşturmayı sürdürüyor.

DHA