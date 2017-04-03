Yeni anayasada, cumhurbaşkanının fesih yetkisi olacak mı?

Referanduma doğru geri sayım sürerken, siyasetçilerin tartışıp bir türlü uzlaşmaya varamadığı kritik maddelerde aslında ne denildiğini önde gelen hukukçulara sorduk...

METİN FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)

Anayasa paketi; Başkana, Meclis'i feshetme yetkisi veriyor. Madde 116/2. Bu konuda “var-yok” diye uzun uzun tartışma yapılmasını dahi dehşetle izliyoruz. Maddede, “Cumhurbaşkanı, milletvekili seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir” diyor.

Bu “Meclis'i feshettim, seçimleri yeniliyorum” demektir. Cumhurbaşkanı Meclis'i seçime götürdüğünde, Meclis feshediliyor ki mevcut milletvekillerinin dönemi bitiyor. Seçimler yenilendiğinde, mevcutlar feshedilmeseydi, eskiler ve yeniler aynı anda milletvekili olurdu. Hukukçu olmayan biri, bu ayrıntıyı bilmeyebilir. Hukukçu danışmanların görevi ise elbette bilmek ve uyarmaktır. Yapılan bir yanlışı doğru gibi göstermek için hukuk kurallarını ve ilkelerini yok saymak inanın kimseye ve Cumhurbaşkanına da bir fayda sağlamaz.

YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN (Anayasa Mahkemesi eski Başkanı)

Anayasa değişikliğine göre cumhurbaşkanının Meclis'i fesih yetkisi var! Arapça kökenli ‘fesih' sözcüğüne açıp sözlükten baksınlar, ‘Bir şeyi ortadan kaldırmak, bir şeyi yıkmak, bir şeyi yeniden yapmak için bozmak, dağıtmak' anlamlarını taşıyor. Cumhurbaşkanının, Meclis'i yenilemesi fesih uygulamasının sonucudur. Sözcüklerle oynamayı bıraksınlar, Cumhurbaşkanın fesih yetkisini kabul etmek inceliğini ve insanlığını göstersinler. Zaten kendi partilerinin yayınladığı broşürde fesih sözcüğü geçiyor.

SABİH KANADOĞLU (Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı)

Fesih, Arapça bir sözcük olup Türkçe anlamı ‘Sona erdirme, dağıtma'dır. Doğal sonucu da seçimle göreve getirilen TBMM'nin seçiminin yenilenmesidir. Yürürlükteki anayasanın 116. maddesine göre Cumhurbaşkanı, koşulları gerçekleşirse Meclis Başkanı'na danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Referanduma sunulanda ise -116. maddede yapılan değişiklik ile hiçbir koşula bağlanmadan- TBMM seçimlerinin yenilenmesi, Cumhurbaşkanının takdirine bırakılmıştır. Fesih ile seçimin yenilenmesi eş anlamlıdır.