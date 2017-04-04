Yeni anayasada devlet memurluğu bitecek mi?

Devlet memuriyeti bitecek mi, güvencesi sona mı erecek mi? CHP milletvekili Aykut Erdoğdu cevapladı.

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu:

Eğer ‘Evet' çıkarsa, devlet bürokratlarının bütün kamu güvenceleri elinden alınıp sözleşmeli yapılıp güvencesiz bırakılacaklar. Sebebi şu, tasarladıkları başkanlık rejiminde kimsenin hiçbir hakkı olmasını istemiyorlar. O yüzden kamu çalışanlarının, işçilerin, devlet memurlarının, bütün çalışma güvencesi, bu anayasa ile ellerinden alınabilir. Hükümet, kamu personel rejiminde köklü bir değişikliğe giderek, devlet memurluğu sistemini baştan aşağı değiştirmeyi uzun süredir planlıyordu. Ancak muhalefetle anlaşamadığı için hayata geçirememişti. Şimdi Cumhurbaşkanı tek bir KHK ile yapabilir. Devlet memuru yerine kamu çalışanı kavramını getirilerek memurlar, işçiler, sözleşmeliler, kadro karşılığı sözleşmeliler kamu çalışanı adı altında tek bir statüde toplanacak. Bu da ömür boyu iş güvencesinin bitirilmesi, verimliliğe göre maaş tespiti, eş durumundan büyük şehirlere tayin ve mahkeme kararıyla işe dönüşün zorlaştırılması anlamına geliyor.

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