Yeni anayasada, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nu kim seçecek, ne görev yapacak?

Referanduma doğru geri sayım sürerken, siyasetçilerin tartışıp bir türlü uzlaşmaya varamadığı kritik maddelerde aslında ne denildiğini önde gelen hukukçulara sorduk...

METİN FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)

Bu paket; tüm hakim ve savcıları iktidar partisinin ilçe başkanının kapısında hazır olda bekletme paketidir. Hakim ve savcıları işe alan, işten atan, disiplin cezası veren, yüksek mahkemelere seçen Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 13 üyesinden 6'sını doğrudan doğruya başkan tek imzayla atıyor. Kalan 7'sini Meclis seçecek. Hangi Meclis? Başkanın genel başkan olduğu partinin çoğunlukta olduğu Meclis. Bu 7 üyeden sadece biri bile başkanın istediği kişi olsa, 13 üyenin çoğunluğu iktidar partisinin genel başkanı tarafından belirlenmiş olacak.

YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN (Anayasa Mahkemesi eski Başkanı)

Kurula üye seçimi Cumhurbaşkanı ve Meclis'te ona bağlı partiye bağlı olacak. Bu adına uygun bir onurla görev yapacağı kanısında asla değilim. Adaletin kuşkulu olduğu yerde her şey tartışılır, korkulur, herkesten ürkülür. O bakımdan eveleyip geveliyip yurttaşlara yanlış anlatmaya kalkmasınlar. HSYK'daki ağırlık Cumhurbaşkanı ve onun partisinin elinde olacak.

SABİH KANADOĞLU (Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı)

Hakimler Savcılar Kurulu 13 üyeden oluşacak. Kurul Başkanı olacak Adalet Bakanı ve tabii üye müsteşarı görevlerine doğrudan cumhurbaşkanı tarafından atanacaktır. Cumhurbaşkanı ayrıca 4 üyeyi adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından, yine doğrudan seçecektir. Kalan 7 üye TBMM tarafından seçilecektir. İktidar siyasi partisinin başkanı cumhurbaşkanının TBMM'de kullanabileceği yetkinliği ve etkinliği gözetilirse, kurul üyelerinin tamamının yürütme tarafından seçileceği ve oluşan kurulun bağımsızlığı ve tarafsızlığından söz edilemeyeceği açıktır.