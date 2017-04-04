Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yeni anayasada kıdem tazminatı kalkacak mı?

Yeni anayasa ile kıdem tazminatı kalkabilir mi ? Cumhurbaşkanı bu konuda KHK çıkarabilir mi? CHP İzmir Milletvekili Musa Çam cevapladı.

15:524 Nisan 2017
Gündem
Yeni anayasada kıdem tazminatı kalkacak mı?
Yeni anayasa ile kıdem tazminatı kalkabilir mi ? Cumhurbaşkanı bu konuda KHK çıkarabilir mi? CHP İzmir Milletvekili Musa Çam cevapladı.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam:

Tek bir kişiye işçi haklarıyla ilgili de tek başına karar alma yetkisi veriyor. Teklifle, Cumhurbaşkanına sendikaları kapatma, grevleri yasaklama, kıdem tazminatını kaldırma, toplu iş sözleşmelerini askıya alma yetkisi verilmek isteniyor. İktidar, kıdem tazminatlarını, kuşa çevirerek sonra fona devredileceğinin zaten açıklamıştı. Eğer referandumdan evet çıkarsa yapacakları ilk iş işçilerin kıdem tazminatlarını biçmek olacak.  Anayasa değişikliği teklifi ile emeğin kendi hakkını savunma olanakları da iyice kısıtlanacak.

Cumhurbaşkanı kararnameleriyle kıdem tazminatları kaldırılabilir. Buna karşı işçiler, sendikalar hakkını mahkemelerde arayabilecek mi?  Eğer bu işlemi OHAL ilan edip yaparlarsa zaten OHAL kararnamelerine karşı hiçbir merciye dava açılamıyor. Normal bir zamanda yaparlarsa Cumhurbaşkanı kararnamelerine karşı ancak Anayasa Mahkemesinde dava açılabiliyor. Diyelim bir şekilde bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık,  Anayasa Mahkemesi işçiden, emekten yana karar verecek mi? Veremez çünkü kıdem tazminatının kaldırılması için kararname çıkaran kişi, aynı zamanda Anayasa Mahkemesi üyelerinin de neredeyse tamamını atamış olacak. Sadece kıdem tazminatı değil tek kişi işçilerin hak aramak için kullanabileceği grev,  yürüyüş ve benzeri birçok eylemi de kimseye sormadan ve kimseye hesap vermeden yasaklayabilecek.

İLGİLİ HABERYeni anayasada devlet memurluğu bitecek mi?Yeni anayasada devlet memurluğu bitecek mi?İLGİLİ HABERYeni anayasada, bankadaki hesaplara el konulacak mı?Yeni anayasada, bankadaki hesaplara el konulacak mı?İLGİLİ HABERYeni anayasada; yasama, yürütme ve yargı bağımsız olacak mı? Birbirini denetleyebilecek mi?Yeni anayasada; yasama, yürütme ve yargı bağımsız olacak mı? Birbirini denetleyebilecek mi?

 

İLGİLİ HABERYeni anayasada, cumhurbaşkanı icraatından dolayı sorumlu tutulacak mı?Yeni anayasada, cumhurbaşkanı icraatından dolayı sorumlu tutulacak mı?

 

İLGİLİ HABERYeni anayasada, başbakanlık olacak mı ve hükümeti kim, nasıl kuracak?Yeni anayasada, başbakanlık olacak mı ve hükümeti kim, nasıl kuracak?

 

İLGİLİ HABERYeni anayasada, kadın hakları genişleyecek mi?Yeni anayasada, kadın hakları genişleyecek mi?

 

İLGİLİ HABERYeni anayasada, hakimler ve savcılar bağımsız olacak mı?Yeni anayasada, hakimler ve savcılar bağımsız olacak mı?

 

İLGİLİ HABERYeni anayasada memur-emekli maaşı artacak mı?Yeni anayasada memur-emekli maaşı artacak mı?
Son güncelleme: 16:2204.04.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar