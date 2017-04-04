Yeni anayasada kıdem tazminatı kalkacak mı?

Yeni anayasa ile kıdem tazminatı kalkabilir mi ? Cumhurbaşkanı bu konuda KHK çıkarabilir mi? CHP İzmir Milletvekili Musa Çam cevapladı.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam:

Tek bir kişiye işçi haklarıyla ilgili de tek başına karar alma yetkisi veriyor. Teklifle, Cumhurbaşkanına sendikaları kapatma, grevleri yasaklama, kıdem tazminatını kaldırma, toplu iş sözleşmelerini askıya alma yetkisi verilmek isteniyor. İktidar, kıdem tazminatlarını, kuşa çevirerek sonra fona devredileceğinin zaten açıklamıştı. Eğer referandumdan evet çıkarsa yapacakları ilk iş işçilerin kıdem tazminatlarını biçmek olacak. Anayasa değişikliği teklifi ile emeğin kendi hakkını savunma olanakları da iyice kısıtlanacak.

Cumhurbaşkanı kararnameleriyle kıdem tazminatları kaldırılabilir. Buna karşı işçiler, sendikalar hakkını mahkemelerde arayabilecek mi? Eğer bu işlemi OHAL ilan edip yaparlarsa zaten OHAL kararnamelerine karşı hiçbir merciye dava açılamıyor. Normal bir zamanda yaparlarsa Cumhurbaşkanı kararnamelerine karşı ancak Anayasa Mahkemesinde dava açılabiliyor. Diyelim bir şekilde bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık, Anayasa Mahkemesi işçiden, emekten yana karar verecek mi? Veremez çünkü kıdem tazminatının kaldırılması için kararname çıkaran kişi, aynı zamanda Anayasa Mahkemesi üyelerinin de neredeyse tamamını atamış olacak. Sadece kıdem tazminatı değil tek kişi işçilerin hak aramak için kullanabileceği grev, yürüyüş ve benzeri birçok eylemi de kimseye sormadan ve kimseye hesap vermeden yasaklayabilecek.

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