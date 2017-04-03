Yeni anayasada, yargı adalet dağıtacak mı?

16 Nisan referandumunda; 'Evet' çıkarsa ne olur? 'Hayır' çıkarsa ne olur?.. Her kafadan bir ses çıkıyor, doğrusunu SÖZCÜ yazıyor... 'Evet' çıkarsa; Hakim ve savcı atamalarında kim söz sahibi olacak? Yargı adalet dağıtacak mı? İşte bu soruların cevabı...

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu;

Hakim ve savcıları işe alan, ceza veren, yer değişikliği yaptıran, yüksek mahkemelere seçen Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 13 üyesinden 6'sını doğrudan doğruya başkan atayacak. Birini bile Meclis'e onaylatma zorunluluğu yok. Kalan 7 üyeyi ise Meclis seçecek. Hangi Meclis? Başkanın genel başkanı olduğu partinin çoğunlukta olduğu Meclis. 7 üyeden biri bile başkanın istediği kişi olsa, 13 üyenin çoğunluğu iktidar partisinin lideri tarafından belirlenmiş olacak. Bir ülkede hakimler, bir parti genel başkanı tarafından atanırsa o mahkemelerde artık adalet dağıtılmaz. Mahkemeler de kapısında ‘Mahkeme' yazan, ancak siyasi parti şubeleri gibi çalışan yapılara dönüşür.

ANAYASA MAHKEMESİ ESKİ BAŞKANI YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Yargının bağımsız olmadığı yerde herkes bağımlıdır. Adaleti dağıtmakla görevli yargının yapılanmasında cumhurbaşkanıyla iktidar partisi ağırlığı, bağımlı bir yargıyı oluşturur, bu da devlete güvenden toplumsal barışa ve ulusal dayanışmaya kadar tüm ilkeleri ve değerleri altüst eder. Anayasa Mahkemesi’ne, Danıştay’a atamalar, HSK’da Adalet Bakanlığı’nın başkanlığı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı’nın doğal üye olması, Meclis’te yapılacak seçimlerin parti lideri de olacak cumhurbaşkanının buyruğundaki çoğunluğun elinde bulunması, yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmaktadır. Yargı bağımsız olmayınca da herkes bağımlı olur ve güçler ayrılığı sözden öteye geçemez.

YARGITAY ONURSAL CUMHURİYET BAŞSAVCISI SABİH KANADOĞLU

Adli ve idari yargının hakim ve savcılarının tayin ve terfileri, HSK tarafından yapılır. Staja kabulleri de Adalet Bakanlığı'na aittir. HSK aynı zamanda yüksek yargı üyelerini de seçmektedir. HSK'nın üyelerinin 6'sı doğrudan, 7'si ise partili cumhurbaşkanın etkili olduğu TBMM tarafından seçilecekse, Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinin 12'si partili Cumhurbaşkanı, 3'ünü Meclis seçecekse bu kurul ve mahkemelerin bağımsız oldukları ileri sürülemez. Bağımsız olmayan yargının aynı zamanda tarafsız olamayacağı açıktır. Güven vermeyen adaletin, devletin temeli olması olanaksızdır. Yargının güvenirliğini yitirmesi, en tehlikeli toplumsal çöküştür. Devletin temeli tehlikededir.