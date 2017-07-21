Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yeni doğmuş bebeği çöpe bıraktılar

Adana’da yeni doğmuş kız bebek, çanta içerisinde çöp yanına bırakıldı. Bir vatandaşın farkettiği bebek hastaneye kaldırıldı.

23:5321 Temmuz 2017
Gündem
Yeni doğmuş bebeği çöpe bıraktılar
Adana’da yeni doğmuş kız bebek, çanta içerisinde çöp yanına bırakıldı. Bir vatandaşın farkettiği bebek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20020. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göbek bağı kesilmiş yeni doğan kız bebek, kadın çantası içerisinde çöpün yanına bırakıldı.

bebek2

Turushan Çokseyrek (29) sokakta yürürken çöpün yanındaki çantadan ağlama sesleri duydu. Bunun üzerine çantayı açan Çokseyrek, çantada bebek olduğunu görünce çantayla birlikte bebeği hemen Hürriyet Polis Merkezine götürdü.

Yeni doğmuş kız bebek polis merkezine gelen sağlık ekiplerince Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

bebek3

Polis, bebeği çanta içerisinde çöpün yanına bırakan anneyi arıyor. İHA 

Son güncelleme: 00:2722.07.2017
Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!
Keşfet

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar