Yeni müfredatta evrim yok

Taslak öğretim programları askıya çıktığında, müfredatta olmaması tartışma yaratan ‘evrim’ konusuna dönülmeyeceği belirtildi. ‘Hayatın başlangıcı ve evrim’ ünitesi, bayramdan sonra açıklanacak müfredatın son şeklinde de yer almadı. 12 yıl sonra kaldırıldığı duyurulan eğik el yazısı ise öğretmenin tercihine bırakıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) internet üzerinden yapılan yayınında ve önceki gün eğitimcilere yeni müfredatı anlattı. Hürriyet'in sorularını da yanıtlayan Durmuş, MEB'in üniversiteye geçiş sistemi üzerinde çalıştığını da vurguladı. Durmuş, müfredatı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunduklarını, kendisinin uygun gördüğünü belirtirken, bayramdan sonra açıklanacağını, 2019'dan sonra bütün sınıflarda uygulanacağını söyledi.

İSTEYEN DİK, İSTEYEN EĞİK YAZDIRACAK

Hürriyet’in haberine göre; Durmuş şunları söyledi; “Tartışmalı konuları öğrencilerin henüz kavrayabilecek bilimsel arka plana sahip olmadıkları kademelerde devre dışı bıraktık. Lise 9. sınıf biyoloji dersindeki ‘hayatın başlangıcı ve evrim' ünitesi de henüz bu tartışmayı yürütebilecek öncüllere sahip olmadıkları için lisans eğitimine ertelendi. Zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi programı 1, 5 ve 9. sınıflarda bu sene yok. Seçmeli din dersleri uygulanacak. Öğrenciler artık dik temel yazıyla da eğitim görebilir. Öğretmenlerimizin tercihlerini soracağız. Öğretmen dik ya da eğik yazı ile okuma yazma öğretimi yapmak istiyorsa ona göre malzeme göndereceğiz. Yazıda demokratikleşme yapıyor, meslektaşımıza bir seçim hakkı getiriyoruz. Müfredatta sadeleştirme yaptık. Tam öğrenmeyi sağlamak hedeflerimizden birisi. Programlarda temel değer, bilgi, beceri, yetkinlik, yeterlilik, tutum ve davranışları çocuklarımıza aktarmaya çabalıyoruz. Yerli ve milli değerlerimizi katmaya çalıştık. Her bir program unsuru, ders birer tespih tanesiyse bu tespih tanelerinin en tepesinde, hepsinin önünde bir imam olarak veya tespih imamesi olarak değerlerimiz durmaktadır.”