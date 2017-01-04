Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yeni sahibine gittiğinde hâlâ titriyordu

Çanakkale'de  yavru bir kediyi koli bandıyla sararak işkence yapıp, çektikleri videoyu da sosyal medyada paylaşan 23 yaşındaki A.E.A. ve 22 yaşındaki U.G., polise ifade verdikten sonra serbest kaldı. Hayvan sevenlerin tepkisini çeken gençler, bu kez cep telefonuyla bir özür videosu çekip sosyal medyadan paylaştı.
16:114 Ocak 2017
Gündem
Yeni sahibine gittiğinde hâlâ titriyordu
Çanakkale'de  yavru bir kediyi koli bandıyla sararak işkence yapıp, çektikleri videoyu da sosyal medyada paylaşan 23 yaşındaki A.E.A. ve 22 yaşındaki U.G., polise ifade verdikten sonra serbest kaldı. Hayvan sevenlerin tepkisini çeken gençler, bu kez cep telefonuyla bir özür videosu çekip sosyal medyadan paylaştı.

Hayvan severleri ayağa kaldıran yavru kediye koli bandıyla işkence görüntülerinin mimarı A.E.A ve U.G, suç duyurusu üzerine polis tarafından gözaltına alındı, ifade vermelerinin ardından serbest kaldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kedinin sahibi A.E.A’ya 546 TL idari para cezası kesti. Emniyetten dün akşam geç vakit çıkan iki gencin ilk yaptıkları ise çektikleri görünüt ile sosyal medya hesaplarından özür dilemek oldu.

 

Kediye yapılan işkenceyi cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaşan gençlerden U.G. ikinci videoda, “Yaptığımız şeyden dolayı çok pişmanız. Çok büyük bir cahillikti bizim yaptığımız. Dersimizi aldık biz. Hatamızın farkındayız. Bir daha asla böyle bir olay olmayacak. Bir anlık cahilliğimizden dolayı oldu. Hayvansever insanlarız biz. Bütün Türkiye’den, Çanakkale gençlerinden, bütün insanlardan çok özür diliyoruz” dedi.

Yavru kedinin sahibi olan ve kediyi koli bandıyla saran A.E.A ise, “Büyük bir gerizekalılık yaptık. Özür diliyoruz. Gerçekten çok pişmanız” diye konuştu.

İşkence gören kedi ise gençlerden alınıp, Çanakkale Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim edilmiş, ardından da kuaförlük yapan Aylin Yılmaz tarafından sahiplenilmişti. Yılmaz kediyi teslim aldığında hala titrediğini söylemişti. DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar