Yeni yılın ilk cinayeti işleyen kişi yakalandı

Adana’da yeni yılın ilk saatlerinde Korkut Özgün’ü lüks otomobilin içinde öldürdüğü ileri sürülen Kenan Süylemez yakalandı.

Adana'da yeni yılın ilk saatlerinde lüks otomobilin içinde başından vurularak öldürülen Korkut Özgün'ün (35) katil zanlılarından Kenan Süylemez (35), olaydan 3 ay sonra yakalandı. Adliyeye sevk edilen Süylemez, “Pişmanım, Allah'ın takdiri ilahisi” diyerek açıklama yaptı.

Olay 1 Ocak'ın ilk saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta meydana geldi. Bir kişinin otomobil içinde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine polis ekiplerinin yaptığı inceleme de motoru çalışır halde bulunan 01 KS 534 plakalı otomobilin direksiyonunda öldürülen kişinin Korkut Özgün olduğu tespit edildi. Özgün'ün ölümüne neden olan kavganın, uyuşturucu alış verişinden kaynaklanan anlaşmazlıktan çıktığını ileri sürüldü.

Polis, olaya karışan Fırat Demir (41), Mehmet Bulut (34), Kenan Tek (35), Murat Tek (35), Şakir Güzhan'ı (34) gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde Deniz ve kardeşi Kenan Süylemez'i suçladı. Şakir Güzhan ile Murat Tek tutuklanırken, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı. Cinayet masası ekipleri Süylemez kardeşleri her yerde aramaya başladı.

Olaydan sonra izini kaybettirmek isteyen Kenan Süylemez'in peşine düşen polis, şüpheliyi Ova Mahallesi'nde saklandığını evde yakaladı. Gözaltına alınan katil zanlısı Süylemez, sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Geniş güvenlik önlemi altında sağlık kontrolünden geçirilen Kenan Süylemez, adliyeye sevk edilirken “Pişmanım, Allah'ın takdiri ilahisi” dedi.