Yeniden toplanmaya çalışan FETÖ’ye polis darbesi

İstanbul Polisi, FETÖ yapılanmasının üst düzey örgüt üyelerinde aldıkları bilgiler doğrultusunda toplantı yapan şüphelilere operasyon düzenledi. Örgütün başı Fetullah Gülen’in yeni sohbet metinlerinin ele geçirildiği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması içerisinde hareketlenmeler olduğunu belirledi. Araştırmalarda, örgütün üst düzey isimlerinden talimat alan bazı şüphelilerin Sancaktepe'de toplantı düzenleyecekler tespit edildi. Şüpheliler polis ekiplerince takip edildi. Sancaktepe'deki bir adreste toplantı yapıldığı sırada operasyon düzenlendi. Baskında; İsrafil Ç., Hüsnü Muhammet A., İbrahim Ş., Ekrem Ş., Nurullah K. ve Gülcan A. gözaltına alındı. FETÖ'nün dershanelerinde çalıştıkları tespit edilen şüphelilerden birinin Bylock listesinde olduğu tespit edildi.

YENİ METİNLER ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet'te sorgulanan şüphelilerin, örgütün üst birimlerinden talimat alarak, ‘Referandum'da nasıl hareket edeceklerinin bildirilmesi için bir araya geldikleri öne sürüldü. Aramalarda, örgün başı Fetullah Gülen'e ait yeni metinler ve bazı belgeler ele geçirildi.

3'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden.İsrafil Ç., Hüsnü Muhammet A., İbrahim Ş. tutuklandı. Ekrem Ş., Nurullah K. ve Gülcan A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.