Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ’cülere polis darbesi

İstanbul Polisi, kayyum atanan FETÖ şirketlerinin bazı eski yöneticilerinin gizli bir toplantı yaptıkları bilgisi üzerine baskın düzenledi. Toplantı anında içeriye giren ekipler biri kadın 7 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan armalarda, bazı askeri yazışmaların ele geçirilmesi dikkat çekti. Polis, toplantının, yeniden yapılanma talimatı üzerinde gerçekleştirildiğini değerlendiriyor.

İstanbul Polisi, kayyum atanan FETÖ şirketlerinin bazı eski yöneticilerinin gizli bir toplantı yaptıkları bilgisi üzerine baskın düzenledi. Toplantı anında içeriye giren ekipler biri kadın 7 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan armalarda, bazı askeri yazışmaların ele geçirilmesi dikkat çekti. Polis, toplantının, yeniden yapılanma talimatı üzerinde gerçekleştirildiğini değerlendiriyor.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması üyesi bazı isimlerin Üsküdar'da toplantı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, adresi belirlenen bina önünde fiziki takip başlattı. Şüphelilerin bir araya gelerek toplantıya başladıklarının anlaşılması üzerine FETÖ'nün hücre evi olduğu anlaşılan adrese operasyon düzenlendi. Toplantı halindeki biri kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin toplantı salonuna girerken telefonlarını ve diğer elektronik eşyaları dışarıda bırakmış olmaları dikkat çekti. Ele geçirilen elektronik eşyalar ve telefonlar incelenmek üzerine Kriminal Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

ASKERİ YAZIŞMALAR

Çoğu örgütün el konulan firmalarında, Sürat Kargo, Kaynak Holding gibi firmalarında eski yönetici olan şüphelilerde “Kakao Talk” isimli gizli yazışma programı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, bazı askeri yazışmalar ve kriptolu olduğu değerlendirilen notlar ele geçirildi. Yazışmalardaki ‘Albay, binbaşıya, binbaşı yüzbaşıya, yüzbaşı teğmene, teğmen başçavuşa, başçavuş askere' şeklinde ifadelerin kriptolu mesajlaşmalar olduğu belirtildi. Bu yazışmaların çözümü için soruşturma derinleştirilirken, çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

YENİDEN YAPILANMA

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Polis, adliyeye gönderilen şüphelilerin talimat üzerine toplandığını ve FETÖ örgütünün yeniden yapılandırılması için çalışmalar yürüttükleri üzerinde duruyor. İstihbara raporlarında da FETÖ'nün yeniden yapılanma talimatı verdiği bilgisinin yer aldığı iddia edildi.