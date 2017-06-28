YEP sonuçları ne zaman yayınlanacak? Nakil başvuruları başladı mı? (TEOG 2017)

TEOG heyecanı devam ediyor, lise hayatına başlayacak birçok öğrenci ve velisi YEP sonuçları bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre YEP sonuçlarının ne zaman yayınlanacağı, tercihlerin ve nakil başvurularının ne zaman başlayacağı belirlendi. TEOG tercihleri ne zaman başlayacak? TEOG'da nakil işlemlerinin başlayacağı tarih belli mi?

Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş sınavı (TEOG) oturumları geçtiğimiz aylarda sona erdi, TEOG’a giren adayları şimdi lise tercihleri ve yerleştirmeye esas puanlar heyecanı sardı. TEOG’da Yerleştirmeye Esas Puanlar (YEP) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih başvuruları gerilimi de başlayacak.

YEP PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TEOG’da YEP puanları 30 Haziran Cuma günü açıklanacak, öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı takvime göre ardından 14 Temmuz’da tercih başvuruları başlayacak. Öğrenciler tercih başvuru sonuçlarına ise 11 Ağustos tarihinde kavuşacak.