Yer bu kez Bursa… Çamurlu kara lastiklerini çıkarıp, bankaya öyle girdi

Bursa´nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Binnaz Uysal (56), işlem yapmak için geldiği banka şubesinde yerler kirlenmesin, diye ayağındaki çamurlu lastik ayakkabılarını çıkararak, bankaya çoraplarıyla girdi. Güvenlik görevlisi ısrar etse de kadını kara lastikleriyle içeri girmesi için ikna edemedi. Bir süre önce de Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir banka şubesine gelen yaşlı bir kadın, çamurlu ayakkabılarını çıkardıktan sonra içeriye girdiği görüntüler, sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

Olay, geçen cuma, Orhangazi ilçesindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Yeniköy Mahallesi’nde oturan Binnaz Uysal, bir bankanın Orhangazi şubesine geldi. Mesai bitmeden bankaya yetişmeye çalışan Uysal, evine uğrayacak vakti olmadığı için bahçede çalışırken, giydiği lastik ayakkabılarını değiştiremeden şubeye geldi.

Uysal, bankaya geldiğinde, çamurlu kara lastiklerini kapının önünde ayağından çıkardı. Bankanın güvenlik görevlisi, Uysal’ı fark edince hemen yanına giderek, kadından ayakkabılarını giymesini rica etti. Görevlinin ısrarına rağmen Uysal, ikna olmayarak, çamurlu lastik ayakkabılarını yerler kirlenmesin, diye bankanın girişine bırakıp, içeri çoraplarıyla girdi. Sırası gelince bankada işlemini yaptıran Uysal, ardından dışarıda bıraktığı ayakkabılarını giyerek, bankadan ayrıldı. Yeniköylü Binnaz Uysal’ın 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Bir süre önce de Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bir banka şubesine gelen yaşlı bir kadın, çamurlu ayakkabılarını çıkardıktan sonra içeriye girdiği görüntüler, sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

ELİ ÖPÜLESİ KADIN KONUŞTU: SAYGIMDAN ÇIKARDIM

Çamurlu kara lastiklerini dışarıda çıkarıp, bankaya çoraplarıyla giren 56 yaşındaki Binnaz Uysal, “Çamurlu kara lastiklerimi, saygımdan dolayı çıkardım” dedi.

Tarlada zeytin topladığını anlatan Binnaz Uysal, çocuklarının maaşını çekmek için işini bırakıp, aceleyle bankaya gittiğini anlattı. Mesai bitmeden bankaya yetişmek üzere acele ettiğini belirten Uysal, yerlerin kirlenmemesi için çamurlu kara lastiklerini ayağından çıkarıp, çoraplarıyla içeri girdiğini söyledi.

Uysal, “Zeytin toplamak için tarlaya gittim. Çocuklarımın maaşını çekmek için aceleden bankaya geldim. Lastiklerimi çıkarttım. Güvenlikçi, `Teyze, niye lastiklerini çıkarttın?’ diye sordu. ‘Çamur olur içerisi’ dedim. O da `Biz, süpürürüz´ dedi. Beni ikna etmeye çalıştı; ama ben, yine de çıkardım ve öyle girdim. Saygımdan dolayı çıkardım, çoraplarımla bankaya girdim. Paramı aldım, çıktım” diye konuştu.

‘ÇOCUK OKUTMAK, KOLAY DEĞİL’

Orhangazi’ye bağlı Yeniköy Mahallesi’nde yaşayan Uysal, eşinin, yaklaşık 3 yıl önce akrabaları tarafından öldürüldüğünü söyleyerek, “Okuyan çocuklarım, var. Kendi tarlamda, zeytinim bitse de yevmiyeye gidiyorum. Çocuklarımı okutuyorum. Çocuk okutmak, kolay değil” dedi.

DHA