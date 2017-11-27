Günün okurken düşündüren haberi Bursa'dan geldi. 56 yaşındaki Binnaz Uysal isimli kadın, işlemlerini yaptırmak için gittiği bankaya, 'yerler kirlenmesin' diye çamurlu kara lastikleriyle girmedi. Güvenlik görevlilerinin çabasına rağmen ikna edilemeyen Uysal, banka şubesine ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla girdi. Uysal'ın bu hareketi akıllara benzer örnekleri getirdi. İşte 'bir başkadır benim memleketimin insanı' dedirten o haberler...

‘Mangalcılar sahili çöplüğe çevirdi’, ‘Haftasonu ormanlarda çöp dağları oluştu’, ‘Parka, önlem amaçlı çekirdek çitleten eşek heykeli dikildi’, ‘Balkondan sokağa çöp atanlar için belediye çaresiz’ gibi ‘utandıran’ haberlerin arasına öyle haberler karışıyor ki okuyanların yüzünde acı bir tebessüme neden oluyor. Onlardan sonuncusu bugün ajanslara düştü. Haberde; Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Binnaz Uysal’ın işlem yapmak için geldiği banka şubesinde yerler kirlenmesin, diye ayağındaki çamurlu lastik ayakkabılarını çıkararak, bankaya çoraplarıyla girmesi yer aldı. Güvenlik görevlisinin ısrarına rağmen Binnaz Teyze kara lastikleriyle içeri girmedi.

Binnaz Teyze’nin bu hareketi akıllara bilindik benzer örnekleri getirdi. İşte son döneme damga vuran acı bir tebessüme neden olan o haberlerden bazıları…

SOMA’DAKİ İŞÇİYİ SAĞLIK GÖREVLİLERİ İKNA ETMİŞTİ

Manisa’nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014 tarihinde maden faciası yaşanmış, 301 işçinin şehit olduğu olaydan çok sayıda işçi de yaralı olarak kurtulmuştu. O işçilerden Murat Yalçın, ambulansa alınırken, “Çizmelerimi çıkarayım mı? Sedye kirlenmesin.” diye sağlık görevlisine seslenmiş ve kamedaya da yansıyan bu sözler izleyenlerin yüreklerini dağlamıştı.

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ŞERİFE NİNE HASTANEYE AYAKKABISINI ÇIKARIP GİRMİŞTİ

Kırıkkale’de de 84 yaşındaki Şerife nine geçtiğimiz yıl tedavi için gittiği devlet hastanesinin acil servise ‘çamurlu ayakkabılarını’ çıkarıp girmişti. 6 çocuk annesi Şerife Cesur’un bu hareketi hastanenin güvenlik kameralarına da yansıyınca uzun süre kamuoyunda konuşulmuştu.

BEYPAZARI’NDA DA BENZER GÖRÜNTÜ

Geçtiğimiz günlerde de Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yaşlı bir kadının çamurlu ayakkabılarını çıkararak bankaya girdiği fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Beypazarı’nda ikamet eden 64 yaşındaki Ruhiye Göngör, çamurlu ayakkabılarını çıkararak bankaya girmiş ve yaşanan bu anı gösteren fotoğraf karesi sosyal medyada tartışmalara konu olmuştu.