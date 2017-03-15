Yetenekli çocuğa asgari ücret kadar harçlık

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan işbirliği protokolu çerçevesinde pilot illerde hayata geçirilen “yetenek tarama testleri” önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde Türkiye genelinde uygulanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan işbirliği protokolu çerçevesinde pilot illerde hayata geçirilen “yetenek tarama testleri” önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde Türkiye genelinde uygulanacak.

Türkiye'nin olimpiyat sporcusu havuzunun oluşturulmasının hedeflendiği uygulama kapsamında, ilkokul 5'nci sınıftan itibaren öğrencilerin tamamı yetenek taramasından geçirilecek. Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre; piramit modelinin benimsendiği uygulama kampsamında yetenekli öğrencilerin elenerek ‘sportif faaliyetler’, ‘sporcu yetiştirme merkezleri’, ‘olimpik sporcu yetiştirme merkezi’ ve ‘olimpik sporcu havuzu’na geçişi sağlanacak. Belirlenen kabiliyetli öğrenciler sporcu yetiştirme merkezlerine yerleştirilecek. Merkezlerde antrenör dışında fizyoterapist, masör, diyetisyen, kondisyoner, spor psikoloğu, spor hekimi gibi destek elemanlar görevlendirilecek.

SİGORTA, YABANCI DİL EĞİTİMİ

Belirlenen kriterler doğrultusunda sporcu yetiştirme merkezlerinden seçilen sporcular, olimpik sporcu yetiştirme merkezlerine devam edecek. Sporcuların tamamına “tamamlayıcı sağlık sigortası” yapılacak, yabancı dil eğitimi verilecek. Burada başarılı olan üst düzey sporcular olimpik sporcu havuzuna alınacak. Olimpik sporcu havuzunda yer alan sporculara da en az asgari ücret kadar harçlık verilecek.