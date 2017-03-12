YGS 2017 soru ve cevapları yayınlandı: YGS soruları için tıklayın!

YGS'ye giren adaylar sınavlarının sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. YGS sınav sonuçlarının yanında öğrenciler YGS soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını da araştırıyor. İşte YGS 2017 soru ve cevapları...

YGS'ye giren adaylar sınavlarının sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. YGS sınav sonuçlarının yanında öğrenciler YGS soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını da araştırıyor. İşte YGS 2017 soru ve cevapları...

Üniversite yolundaki ilk viraj olan YGS bugün gerçekleşti, YGS’ye giren öğrenciler şimdi heyecanla YGS puanlarının istedikleri seviyede olup olmayacağını merak ediyor. YGS puanlarını hesaplamak için YGS soru ve cevaplarının yayınlanmasını bekleyen öğrenciler internete akın etti. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan YGS soru ve cevapları Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrencilere ulaşacak. Aday İşlemleri Sistemine ÖSYM’nin sitesine TC kimlik numarası ve şifre girilerek ulaşılacak. YGS Soru ve cevaplarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

YGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

GEÇ KALANLAR ZORLUK YAŞADI

Bu sene ilk defa uygulanan 09.45’ten sonra gelen öğrencilerin sınavın yapılacağı binaya alınmaması kuralı nedeniyle geç kalan öğrenciler sınava giremedi. Dışarı çıkan bir kız öğrenci gözyaşları içinde annesine sarılarak “Almadılar anne. 45 geçiyordu almadılar” dedi. Kendilerini çeken basın mensuplarına tepki gösteren öğrenciyi, yakınları teselli etti. Bu yıl ilk kez uygulanan düzenlemeye göre, adayların YGS başlamadan 15 dakika önce sınava gireceği binada olması gerekiyor. Bu uygulamaya göre adaylar, 10.00’da başlayacak oturum için 09.45’te sınav binasında bulunulması gerekiyor. Geç kalanlar YGS’ye alınmıyor.

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58 YAŞINDA YGS’YE GİRDİ

Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren YGS hazırlıkları başladı. Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı personeller okul girişlerinde görev alırken, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarında görev alan personeller de Yükseköğretime Giriş Sınavı’na girecek olan öğrencilerin sınava giriş belgelerini kontrol etti.

Sınavın yapıldığı binaya girişte adayların üzerileri emniyet görevlileri tarafından arandı. Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve kalem, silgi gibi araçlar sınav binasına alınmadı.

Adaylar sınavın yapılacağı Gazi Ortaokulu’na tek tek üzerleri aranarak alındı. 58 yaşındaki Nihat Karabacak da Gazi Ortaokulu’nun yolunu tuttu. Açıköğretimde okumak için YGS’ye hazırlanan Karabacak, “Ben açıktan okumak için YGS’ye giriyorum. Bugün bu okulda sınava gireceğim. Heyecanlı değilim” diye konuştu. Arkadaşları ile oyun oynarken düşen Kürşat Altuntaş da YGS'ye kolu sargılı halde girdi.

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YGS PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

YGS'nin değerlendirilmesi ve puanların hesaplanması bir kaç adımda gerçekleşmektedir. Öncelikle Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap

sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak. Ardından son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart

sapması bulunacak.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı

bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Daha sonra hesaplanan standart puanlar ve ÖSYS kılavuzu Tablo 1'deki ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı YGS puanları (AYGS)

hesaplanacak.

AYGS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları oluşturulacaktır. AYGS puanları YGS puanlarına dönüştürülürken ilgili

testlerin her birinden 5 ham puan alan adayların 150 YGS puanı, 8 ham puan alan adayların da 180 YGS puanı almaları sağlanacaktır.

Aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz YGS puan hesaplama aracına gerekli bilgileri girerek YGS puanınıza dair bir fikir edinebilirsiniz.