YGS cevap kağıdı erişime açıldı: ÖSYM kontrol için tıklayınız

YGS sonuçlarının dün açıklanmasının ardından ÖSYM bugün de adayların cevap kağıtlarını bugün erişime açtı. YGS cevap kağıtlarınızı kontrol etmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

ÖSYM, 12 Mart’ta gerçekleşen YGS’nin sonuçlarını dün 17.15’te açıkladı. Sonuçların ardından yüz binlerce aday ÖSYM’nin sitesine akın etti. ÖSYM bugün de cevap kağıtlarını adayların erişimine açtı.

YGS cevap kağıdınızı görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

YGS CEVAP KAĞIDI

İŞTE ÖSYM’NİN DUYURUSU:

“12 Mart 2017 tarihinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (2017-YGS) giren adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat: 09:30'dan itibaren erişime açılacaktır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Adaylara saygıyla duyurulur.”

YGS SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sonuçların açıklaması herkes için iyi bir deneyim olmayacak. Kimleri hiç beklemedikleri bir sınav puanı ile karşılaşabilirler. YGS sınav sonuçları ile ilgili kötü bir sürprizle karşılaşanlar sınav kağıtlarının incelenmesi için ÖSYM'ye başvuru da bulunabilirler. Ancak bunun için belli bir ücret gertekiyor ve itirazın sonuçların açıklanmasından yani bugünden itibaren 10 gün içinde yapılması gerekiyor.

Sınav itirazı için adayların dilekçe yazıp ÖSYM merkezine başvurabilirler. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmalıdır. İnceleme masranın da ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) yatırılması gerekiyor.