YGS Puan Hesaplama: Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler soru ve cevapları!

YGS 2017'ye 2.5 milyonu aşkın aday başvurdu. Türkçe, Matemetik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanlarında yapılan YGS'den çıkan öğrenciler YGS soru ve cevaplarını kontrol ederek puan hesaplama yapmak böylece sonuçların ÖSYM tarafından ilan edilmesinden önce puanlarına dair bir fikir edinmek istiyorlar. İşte YGS soru ve cevapları...

YGS 2017'ye 2.5 milyonu aşkın aday başvurdu. Türkçe, Matemetik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanlarında yapılan YGS'den çıkan öğrenciler YGS soru ve cevaplarını kontrol ederek puan hesaplama yapmak böylece sonuçların ÖSYM tarafından ilan edilmesinden önce puanlarına dair bir fikir edinmek istiyorlar. İşte YGS soru ve cevapları...

ÖSYS yani Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi kapsamında yapılan iki sınavdan ilki YGS bugün gerçekleştirildi. 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS’de öğrenciler Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler testlerini çözerek mümkün olduğu kadar çok puan alarak LYS’ye avantajlı girmek istiyorlar. YGS soru ve cevaplarının olduğu YGS 2017 soru kitapçığına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

YGS soru ve cevapları için tıklayınız

YGS PUAN HESAPLAMA

YGS’nin değerlendirilmesi ve puanların hesaplanması bir kaç adımda gerçekleşmektedir. Öncelikle Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap

sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak. Ardından son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart

sapması bulunacak.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı

bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Daha sonra hesaplanan standart puanlar ve ÖSYS kılavuzu Tablo 1’deki ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı YGS puanları (AYGS)

hesaplanacak.

AYGS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları oluşturulacaktır. AYGS puanları YGS puanlarına dönüştürülürken ilgili

testlerin her birinden 5 ham puan alan adayların 150 YGS puanı, 8 ham puan alan adayların da 180 YGS puanı almaları sağlanacaktır.

Aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz YGS puan hesaplama aracına gerekli bilgileri girerek YGS puanınıza dair bir fikir edinebilirsiniz.

YGS puan hesaplama için tıklayınız

YGS SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre YGS sonuçları 28 Mart 2017 tarihinde ilan edilecek ve sonuçlara göre en az bir puan türünden 150 ve üzeri puan alan adaylar ikinci sınav olan LYS'ye giriş hakkını elde etmiş olacak. Ancak adayların dört yıllık bir üniversite tercihi yapabilmesi için 180 barajını geçmesi gerekiyor.