YGS heyecanı başlıyor. Bugün saat 10.00'da Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler üniversite için YGS'ye girecekler. PEKİ YGS saat kaçta bitecek, şöförlerin saat kaça kadar korna çalmamaya özen göstermesi gerekiyor. İşte YGS 2017 ile ilgili detaylar...

YGS saat kaçta bitecek ve YGS soruları ile cevapları ne zaman açıklanacak?

YGS heyecanı başlıyor. Bugün saat 10.00'da Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler üniversite için YGS'ye girecekler. PEKİ YGS saat kaçta bitecek, şöförlerin saat kaça kadar korna çalmamaya özen göstermesi gerekiyor. İşte YGS 2017 ile ilgili detaylar...

Türkiye’de çok sayıda öğrenci üniversite hayalleri için ilk adımı bugün yapılacak YGS ile atacaklar. Aileler çocuklarını erkenden alıp sınav merkezine götürecekler ve öğrenciler Yüksek Öğretim Geçiş sınavına girecekler. Peki saat 10.00’da başlayacak YGS saat kaçta bitecek?..

YGS’de öğrencilere soruları çözmeleri için 160 dakika süre veriliyor. Yani saat 10.00’da başlayacak olan YGS saat 12.40’ta bitecek. Öğrenciler bu saatte sınavdan çıkacaklar ve bu sefer YGS soru vecevaplarının açıklanmasını bekleyecekler.

YGS SORU VE CEVAPLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bugün YGS bitiminde öğrenciler önümüzdeki günlerde sonuçların açıklanmasından önce sınavlarının nasıl geçtiğini kontrol edebilmek için YGS soru ve cevaplarının yayımlanmasını bekleyecekler. YGS 2017’de çıkacak soruların cevaplarının gün iinde açıklanması bekleniyor.

YGS SORU VE CEVAPLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

YGS’nin saat 12.40’ta bitmesini müteakip soru kitapçıkları gün içinde sınava giren öğrencilerin erişimine açılacak. Öüreciler ÖSYM’nin AİS yani aday işlemleri sistemi üzerinden soru ve cevaplara ulaşabilecekler. AİS’e aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

AİS için tıklayınız