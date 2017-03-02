YGS sınav giriş yerleri açıklandı: Giriş belgesi nasıl alınır?

YGS sınav giriş yerleri ÖSYM'nin resmi sitesinden adayların erişimine açıldı. YGS sınav giriş yerlerinizi öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Üniversiteye girişin en önemli ayağı olan YGS 12 Mart Pazar günü yapılacak. Sınav öncesi adaylar sınav giriş yerlerini merak ederken ÖSYM bugün yaptığı duyuru ile YGS giriş belgesini adayların erişimine açtı. Yüz binlerce aday bu duyurunun ardından siteye akın etti.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir.

Aşağıdaki linketen sınav giriş belgelerinizi edinebilirsiniz.

YGS SINAV GİRİŞ YERLERİ

ÖSYM’DEN ÖNEMLİ UYARI:

“Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

DİKKAT! Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 09.45'ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”