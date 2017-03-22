ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YGS 12 Mart'ta yapıldı. Sınavın ardından adaylar YGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar.

YGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LYS başvuruları ne zaman?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YGS 12 Mart'ta yapıldı. Sınavın ardından adaylar YGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar.

Üniversiteye girişin ilk adımı olan YGS 12 Mart Pazar günü gerçekleşti. Sınavdan başarılı puan alan üniversite adayları LYS’ye başvuru hakkı kazanacaklar. Fakat başvurudan önce sınav sonuçlarının açıklanması gerekiyor

YGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 milyon 265 bin 902 kişinin katıldığı YGS’nin sonuçları 28 Mart Salı günü açıklanacak. YGS sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten tıklayınız.

YGS SONUÇLARI

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

LYS'lere başvurular, 4-17 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak. LYS'ler 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılacak.

LYS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ödeme İşlemleri: Başvurusunu bir Başvuru Merkezinden yapan adaylar, 3,00 TL Başvuru Hizmeti Ücreti ödeyeceklerdir. Adayın girmek istediği her bir LYS için geçen yıl 35,00 TL ödenmişti. (Farklı alanlarda puan türlerinin hesaplanabilmesi için, adayların 2017-LYS'lerin tamamında sınava girmeleri önerilmektedir.)

2017 LYS SINAVI NE ZAMAN OLACAK?

LYS-1: Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve Süresi : 11 Haziran 2017 (Pazar), 10.00, 135 dakika

LYS-2: Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

LYS-3: Lisans Yerleştirme Sınavı- 3 (Edebiyat-Coğrafya) Tarihi, Saati ve Süresi : 18 Haziran 2017 (Pazar), 10.00, 120 dakika

LYS-4: Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve Süresi : 10 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

LYS-5: Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2017 (Pazar), 14.30, 120 dakika