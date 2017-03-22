YGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LYS başvuruları ne zaman?

Üniversiteye girişin ilk adımı olan YGS 12 Mart Pazar günü gerçekleşti. Sınavdan başarılı puan alan üniversite adayları LYS’ye başvuru hakkı kazanacaklar. Fakat başvurudan önce sınav sonuçlarının açıklanması gerekiyor
2 milyon 265 bin 902 kişinin katıldığı YGS’nin sonuçları 28 Mart Salı günü açıklanacak. YGS sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten tıklayınız.
LYS'lere başvurular, 4-17 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak. LYS'ler 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılacak.
Ödeme İşlemleri: Başvurusunu bir Başvuru Merkezinden yapan adaylar, 3,00 TL Başvuru Hizmeti Ücreti ödeyeceklerdir. Adayın girmek istediği her bir LYS için geçen yıl 35,00 TL ödenmişti. (Farklı alanlarda puan türlerinin hesaplanabilmesi için, adayların 2017-LYS'lerin tamamında sınava girmeleri önerilmektedir.)
LYS-1: Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve Süresi : 11 Haziran 2017 (Pazar), 10.00, 135 dakika
LYS-2: Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika
LYS-3: Lisans Yerleştirme Sınavı- 3 (Edebiyat-Coğrafya) Tarihi, Saati ve Süresi : 18 Haziran 2017 (Pazar), 10.00, 120 dakika
LYS-4: Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve Süresi : 10 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika
LYS-5: Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2017 (Pazar), 14.30, 120 dakika