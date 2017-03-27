YGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Heyecan dorukta…

Büyük gün geldi çattı. YGS sonuçları yarın açıklanıyor. Peki, sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Üniversite adayları için büyük gün geldi çattı. 12 Mart Pazar günü gerçekleşen YGS’nin sonuçları yarın açıklanacak. Adayların merak ettiği konu ise sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı…

YGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Geçen sene yapılan YGS’nin sonuçları saat 08.00’de açıklanmıştı. Bu yıl yapılan YGS’nin sonuçlarının da yarın sabah 08.00’de açıklanması bekleniyor. Fakat ÖSYM’den kesin bir saat verilmiş değil. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

YGS SONUÇLARI



YGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Öğrencilerin heyecanla beklediği YGS sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ilan edilecek. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecekleri platforma giriş yaparak YGS sonuçlarını öğrenebilecekler ki sonuçların açıklanmasının akabinde LYS başvuru süreci başlayacak.

LYS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan LYS için öğrenciler YGS'den aldıkları puanlarla LYS-1, LYS-2, LYS-3,LYS-4 ve LYS-5 sınavlarına başvuracaklar. LYS başvuru dönemi 4-17 Nisan olarak açıklandı.