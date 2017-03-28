YGS sonuçları – son dakika!

YGS sonuçları için bekleyiş sürüyor. Üniversite heyecanı ile ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekleyen öğrenciler sabah saatlerinden bu yana YGS sonuçları ile ilgili bilgi edinmeye çalışıyorlar. ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar bugün ilan edilecek ama ne ÖSYM'nin resmi sitesinde ne de ÖSYM'nin Twitter hesabında sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Peki YGS sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte YGS ile ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar...

YGS sonuçları için bekleyiş sürüyor. Üniversite heyecanı ile ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekleyen öğrenciler sabah saatlerinden bu yana YGS sonuçları ile ilgili bilgi edinmeye çalışıyorlar. ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar bugün ilan edilecek ama ne ÖSYM'nin resmi sitesinde ne de ÖSYM'nin Twitter hesabında sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Peki YGS sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte YGS ile ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar...

ÖSYS yani Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi YGS ve LYS olmak iki aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalardan ilki YGS yani Yüksek Öğretime Geçiş sınavı 2017 yılında 12 Mart tarihinde yapıldı. İkinci aşama olan LYS için YGS sonuçları kritik öneme sahip çünkü LYS’ye başvuru yapabilmek için YGS puan türlerinden enaz birinden 150 ve üzeri alınması gerekiyor. Lisans programları için bu miktarın 180 olması zorunlu. Bu nedenle öğrenciler merakla YGS sonuçlarını bekliyorlar.

YGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bu soru hemen her sene YGS sonuçlarının açıklanacağı tarihte öğrencileri en çok meşhul eden soru oluyor. Çünkü hemen her sene sonuçlar farklı saatlerde ilan ediliyor. Örneğin geçtiğimiz sene YGS sonuçları sabah 8.30’da ilan edilmişkken bugün saat 10.00 itibariyle sonuçlar ilan edilmiş değil ve ÖSYM’den konuyla ilgili bir açıklama da henüz yok. Yine de sonuçların öğleden önce açıklması bekleniyor.

YGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM bu sene herhangi bir uygulama değişikliğine gitmezse sonuçlar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ÖSYM’nin sonu açıklama sistemi üzerinden ilan edilecek. osym.sonuc.gov.tr adresindeki sistemi aşağıdaki bağlantıdan direkt olarak erişebilirsiniz.

OSYM’nin YGS sınav sonucu sorgulama sayfası için tıklayınız

YGS PUANLARI İLE LYS’YE BAŞVURU

Üniversite bölümlerine yerleştirme için gerekli puanın alınması için LYS’ye girmek gerekiyor ki LYS için öğrencilerin YGS puan türlerinden en az birinden 150 veya üzerinde puan almaları gerekiyor. Tabii bu puan önlisans bölümleri için geçerli. Lisans bölümleri için adayların YGs’den en az 180 puan almaları gerekiyor. Ek olarak özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler için de 150 puan zorunlu. Sadece engelli öğrenciler için bu puan barajı 100 olarak belirlenmiş durumda.

YGS SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sonuçların açıklaması herkes için iyi bir deneyim olmayacak. Kimleri hiç beklemedikleri bir sınav puanı ile karşılaşabilirler. YGS sınav sonuçları ile ilgili kötü bir sürprizle karşılaşanlar sınav kağıtlarının incelenmesi için ÖSYM’ye başvuru da bulunabilirler. Ancak bunun için belli bir ücret gertekiyor ve itirazın sonuçların açıklanmasından yani bugünden itibaren 10 gün içinde yapılması gerekiyor.

Sınav itirazı için adayların dilekçe yazıp ÖSYM merkezine başvurabilirler. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmalıdır. İnceleme masranın da ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) yatırılması gerekiyor.

ÖSYM, TWİTTER’DA TREND TOPİC OLDU!

Bugün Türkiye’de 2 milyona yakın öğrenci için doğal olarak tek gündem YGS sonuçları ve ÖSYM. Nitekim sonucu heyecanla bekleyen öğrenciler heyecanları ve esprili yorumlarını sosyal medyadan paylaşıyorlar.

LYS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan LYS için öğrenciler YGS’den aldıkları puanlarla LYS-1 (Matematik) , LYS-2 (Fen Bilimleri), LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya), LYS-4 (Sosyal Bilimler) ve LYS-5 (Yabancı Dil) sınavlarına başvuracaklar. LYS başvuru dönemi 4-17 Nisan olarak açıklandı. LYS kılavuzu ne zaman yayımlancak henüz bilinmiyor. Konuyla igili ÖSYM’nin açıklaması bekleniyor.

LYS başvuruları AİS yani Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. YGS puan türlerinden birinden 180 puan ve üzeri puan alan adayları LYS’ye başvuru yapabilecekler.

LYS NE ZAMAN?

LYS-4: Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve Süresi : 10 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

LYS-1: Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve Süresi : 11 Haziran 2017 (Pazar), 10.00, 135 dakika

LYS-2: Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

LYS-5: Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2017 (Cumartesi), 14.30, 120 dakika