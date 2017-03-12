YGS soruları ve cevapları yayımlandı! YGS soru kitapçığı için tıkla!

Bugün YGS'ye giren öğrencilerin beklediği açıklama geldi ve soru kitapçığının yayımlanması gecikmedi. İşte Türkçe, Matemetik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimlerinden oluşan YGS soruları ve cevapları...

Bugün YGS'ye giren öğrencilerin beklediği açıklama geldi ve soru kitapçığının yayımlanması gecikmedi. İşte Türkçe, Matemetik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimlerinden oluşan YGS soruları ve cevapları...

2.5 milyonu aşkın öğrencinin başvurduğu YGS bugün gerçekleştirildi ve adaylar yayımlanan YGS soru kitapçığı ile sınavlarının nasıl geçtiğini kontrol edebilecekler. LYS öncesinde YGS’den alınacak her puan öğrencilerin diğer üniversite adaylarının önüne geçmek için kritik öneme sahip. İşte netlerini ve puanlarını hesaplamak isteyenler için 2017 YGS soruları ve cevapları…

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YGS PUAN HESAPLAMA

YGS’nin değerlendirilmesi ve puanların hesaplanması bir kaç adımda gerçekleşmektedir. Öncelikle Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap

sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak. Ardından son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart

sapması bulunacak.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı

bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Daha sonra hesaplanan standart puanlar ve ÖSYS kılavuzu Tablo 1’deki ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı YGS puanları (AYGS)

hesaplanacak.

AYGS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları oluşturulacaktır. AYGS puanları YGS puanlarına dönüştürülürken ilgili

testlerin her birinden 5 ham puan alan adayların 150 YGS puanı, 8 ham puan alan adayların da 180 YGS puanı almaları sağlanacaktır.

Aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz YGS puan hesaplama aracına gerekli bilgileri girerek YGS puanınıza dair bir fikir edinebilirsiniz.

YGS puan hesaplama için tıklayınız

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YGS SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre YGS sonuçları 28 Mart 2017 tarihinde ilan edilecek ve sonuçlara göre en az bir puan türünden 150 ve üzeri puan alan adaylar ikinci sınav olan LYS'ye giriş hakkını elde etmiş olacak. Ancak adayların dört yıllık bir üniversite tercihi yapabilmesi için 180 barajını geçmesi gerekiyor.

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ÖSYM’NİN YGS SORU VE CEVPLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

12 Mart 2017 tarihinde uygulanan Yükseköğretime Geçiş Sınavının (2017 YGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarına, 12 Mart 2017 tarihinde saat 14:30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. 2017-YGS'de kullanılan sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

YGS’YE GİREBİLMEK İÇİN KOŞTULAR

KARABÜK'te, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) geç kalan bazı öğrenciler koşarak sınava yetişmeye çalışırken bazı öğrencileri de özel güvenlik personeli araçlarla sınava ulaştırmaya çalıştı. Karabük Üniversitesi’nde YGS’ye girecek adaylar kampus girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar üzerleri arandıktan sonra sınav için kampuse alındı. Geç kalan bazı öğrenciler koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrencilerde kampüs girişinde bekleyen özel güvenlik personellerine ait araçla sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Kampüse alınmayan adayların aileleri ise çimlerin üzerine oturarak Kuran-ı Kerim okuyarak çocuklarını beklediler. Sınava geç kalan bazı öğrenciler sınava girememenin üzüntüsünü yaşadı. – DHA