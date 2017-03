YGS soru ve cevapları: YGS puanı nasıl hesaplanır? (2017)

YGS soru ve cevaplarını kontrol etmek isteyen öğrenciler YGS soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı merak ediyor. YGS'de matematik, türkçe, sosyal bilimler ve fen bilimleri soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? YGS puanları nasıl hesaplanacak? İşte YGS 2017 ayrıntıları...

YGS 2017 bugün yani 12 Mart 2017 tarihinde gerçekleşti. YGS’ye giren öğrenciler sınavdan çıkar çıkmaz sınav soru ve cevaplarını merak etmeye başladı. YGS soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmasa da, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminden açıklanacağı biliniyor. YGS soru ve cevapları açıklandığında aşağıda yer alan link üzerinden giriş yaparak soru ve cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

YGS SORU VE CEVAPLARI

YGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların; Türkçe, Sosyal

Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin

standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

– Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap

sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

20

– Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart

sapması bulunacaktır.

– Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar

hesaplanacaktır.

– Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı

bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

– Hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1B'deki ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı YGS puanları (AYGS)

hesaplanacaktır. AYGS puanlarının hesaplanabilmesi için adayların YGS testlerinin (Türkçe, Sosyal Bilimler,

Temel Matematik, Fen Bilimleri) en az ikisinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca

bu koşulları sağlayan adaylar için AYGS puanları hesaplanacaktır.

– AYGS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek YGS-1, YGS-

2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları oluşturulacaktır. AYGS puanları YGS puanlarına dönüştürülürken ilgili

testlerin her birinden 5 ham puan alan adayların 150 YGS puanı, 8 ham puan alan adayların da 180 YGS puanı

almaları sağlanacaktır.

– Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan

öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), YGS Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve

Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine YGS'de

Sosyal Bilimler Testinde yer alan Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; 2017-YGS Sosyal

Bilimler Testinde toplam 45 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 45 cevap alanı bulunacaktır.

Tüm 2017-YGS adayları ilk 35 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

YGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YGS’ye giren öğrenciler resmi sonuçlara 28 Mart 2017 tarihinde kavuşacak. Sonuçlar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden açıklanacak.

BUNLARA UYMAZSANIZ SINAVINIZ İPTAL OLABİLİR!

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

– Sınava, atandığı salonda girmesi,

– Sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

– Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

– Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdına işaretlemiş olması,

– Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

– Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

– Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

– Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.