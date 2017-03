YGS soruları ve cevap anahtarı: YGS puanları nasıl hesaplanır?

YGS'de sınav tamamlandı ve YGS 2017 soru ve cevapları yayınlanadı. YGS sonuçları resmi olarak açıklanmadan puanlarını öğrenmek isteyen adaylar YGS soru ve cevaplarını kontrol ediyor. İşte YGS puan hesaplama yöntemi ve YGS soru ve cevapları...

Üniversite öğrenimlerine başlayacak olan adaylar heyecanla bu sınavı bekliyordu. 12 Mart Pazar günü gerçekleşen YGS sınavından çıkan adayların resmi sonuçlara ulaşmak için bir süre daha bekleyecek ancak resmi sonuçlardan önce puanlarını hesaplamak isteyen adaylar soru ve cevaplarından netlerini tespit ederek puan hesaplayabilecekler. İşte YGS soru ve cevapları üzerinden puan hesaplama yöntemi.

YGS 2017 SORU VE CEVAPLARI

YGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap

sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak. Ardından son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart

sapması bulunacak.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı

bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Daha sonra hesaplanan standart puanlar ve ÖSYS kılavuzu Tablo 1'deki ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı YGS puanları (AYGS)

hesaplanacak.

AYGS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları oluşturulacaktır. AYGS puanları YGS puanlarına dönüştürülürken ilgili

testlerin her birinden 5 ham puan alan adayların 150 YGS puanı, 8 ham puan alan adayların da 180 YGS puanı almaları sağlanacaktır.

ÜÇÜZLERİYLE BİRLİKTE YGS’YE GİRDİ

Gaziantep’in İslahiye İlçesi’nde, 7 çocuk annesi ev hanımı 44 yaşındaki Marşide Kuş, üçüz olan çocukları 23 yaşlarındaki Onur, Orçun ve Fatma ile birlikte Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girip ter döktü.

Aydınlık Mahallesi’nde yaşayan 6 çocuk annesi Marşide Kuş, üçüzleri Onur, Orçun ve Fatma ile birlikte bugün ayrı okullarda YGS’ye girdi. Marşide Kuş, birlikte ders çalıştığı çocuklarıyla 26 yıl aradan sonra yeniden sınava girmenin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

En son 26 yıl önce girdiği sınavda başarılı olduğunu ancak yanlış tercih nedeniyle üniversiteye giremediğini belirten Marşide Kuş, “Çok heyecanlıyım, 3 çocuğumla birlikte sınava girdim. Ben onlara, onlar da bana başarılar diledi. 26 yıl önce girdiğim sınavda iyi bir puan almama rağmen tercih hatası yüzünden yerleşemedim. İçimde ukde kalan bu duyguyu tekrar yaşamak istedim. En büyük destekçim eşim. Hedefim en azından iki yıllık bir meslek yüksekokuluna yerleşmek” dedi.

Anasınıfına giden küçük oğlu 6 yaşındaki İbrahim Efe ile okul önünde bekleyerek destek verdiği eşinin, çocuklarından fazla puan alması halinde tatille ödüllendireceğini ifade eden çiftçi İsmet Kuş ise, “Bir çocuğu üniversitede okuyan ve üçüzleriyle sınava giren bir anneyle birlikteyiz. Eğitime önem veren bir aileyiz. Eğitimin ülkemiz içinde önemli olduğu bilinciyle çocuklarımızın iyi bir eğitim alması için çalışıyoruz” diye konuştu.

Kuş çiftinin farklı okullarda sınava girin üçüzleri Onur, Orçun ve Fatma da, anneleriyle birlikte sınava girmenin ayrıca heyecan verici olduğunu kaydederek, hep birlikte üniversiteye yerleşmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kuş ailesinin, bugün sınava giren kızları Fatma’nın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nden mezun olduğu, 21 yaşındaki Hasan Can’ın Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Mühendisliği 4’üncü sınıfta ve 16 yaşındaki İsmet Çağrı’nın ise Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatlarına devam ediyor.