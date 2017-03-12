YGS’de neler yasak? YGS’ye ehliyetle girilebilir mi?

Beklenen gün geldi, YGS bugün gerçekleşecek. YGS'ye girerken uyulması gereken bazı kurallar bulunuyor. YGS'de neler yasak? YGS'ye kimlikle girilebilir mi? YGS'ye akbille girilebilir mi? İşte merak edilenler...

Üniversite hayatına hazırlanan öğrenciler için çok önemli bir viraj olan YGS bugün! YGS’ye girerken uyulması gereken kurallar neler? YGS’de yanınızda bulundurulması yasak olan eşyalar neler? İşte ayrıntılar…

YGS'YE EHLİYETLE GİRİLEBİLİR Mİ?

YGS'ye girerken yanınızda bulundurumanız gerekenler sadece sınav giriş belgesi ve kimlik kartınız. YGS'nin sınav kitapçığına göre, sınava ehliyetle girmek mümkün değil. ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Kimlik Kartı

özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Bunların dışında;

Sürücü belgesi,

Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli belge olarak kabul

edilmeyecektir.

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YGS'YE GİRERKEN BULUNDURULMASI YASAK OLANLAR

ÖSYM tarafından yayımlanan kitapçığa göre;

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

-Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük

(alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal

tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her

türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb.

kartlarla,

-Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan

cihazlarla,

-Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

-Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel,

açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

-Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda maddeleriyle,

-İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla

gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç

vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK

DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).

İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

İstanbul'da 12 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) öğrenci ve görevliler, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde (İBB) AK Parti ve CHP Grubu'nun konuyla ilgili sunduğu ortak önerge, teklif kararı olarak görüşülerek meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Karara göre, 12 Mart Pazar günü YGS sınavına girecek öğrenciler sınava giriş belgelerini, öğretmenler ise sınavda görev aldıklarını gösteren kâğıtları göstererek toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebilecek. Öğrenci ve görevliler sınav günü İstanbul’da hizmet veren İETT otobüsleri, metrobüs, halk otobüsleri, Otobüs AŞ, metro, füniküler, tramvay, teleferik, Şehir Hatları Vapurları ile özel deniz motorlarına ücret ödemeyecek. Toplu taşıma araçlarının akaryakıt ve enerji bedelleri İBB tarafından karşılanacak.

2017 YGS Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

12 Mart 2017 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) katılacak adaylardan, nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olan adaylar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce Ek'te yer alan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri 12 Mart 2017 Pazar günü 07:00 – 09:45 saatleri arasında açık tutulacaktır.

Bu kapsamda, kayıp veya değiştirme nedeniyle TCKK almak için nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde yer alan 2017-ÖSYS başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir. TCKK talep eden aday ile MERNİS veri tabanındaki kişi kaydı ve ÖSYS Aday İşlemleri Sisteminde başvuru bilgileri bulunan adayın kimlik bilgilerinin ve fotoğrafın karşılaştırılması sonucunda bilgilerin birebir tutması, fotoğrafın aynı kişiye ait olduğunun tespiti ve müdürlük personeli tarafından sorulacak sorulara olumlu cevap verilmesi hâlinde adaya Geçici Kimlik Belgesi/Kimlik Kartı Talep Belgesi düzenlenecektir. Adayın, ÖSYS Aday İşlemleri Sisteminde yer alan başvuru bilgilerinin bir dökümü de Nüfus Cüzdanı Talep Belgesine eklenerek ilgilinin dosyasında saklanacaktır.

Bu amaçla Nüfus Müdürlüğü'ne giden adayın yanında, 2017-YGS Sınava Giriş Belgesi ile 2 fotoğrafının (biyometrik) olması işlemlerin daha kolay ve hızlı olmasını sağlayacaktır.

2017-YGS adaylarına önemle duyurulur.