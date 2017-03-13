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YGS’de silmeyen silgi isyanı: ‘Yerli otomobil uçak vs olmadı. Bari yerli silgi açacak olaydı. Neyse HAYIRlısı olsun

Dün yapılan YGS'de öğrenciler bu kez soruların zorluğundan değil; 'silmeyen silgi'den şikayetçi oldular. Bir öğrencinin çektiği silgi videosu da büyük ses getirdi. İşte 60 lira sınav ücreti verip silmeyen silgi alan öğrencilerin isyanı...
16:3513 Mart 2017
Gündem
YGS’de silmeyen silgi isyanı: ‘Yerli otomobil uçak vs olmadı. Bari yerli silgi açacak olaydı. Neyse HAYIRlısı olsun
Dün yapılan YGS'de öğrenciler bu kez soruların zorluğundan değil; 'silmeyen silgi'den şikayetçi oldular. Bir öğrencinin çektiği silgi videosu da büyük ses getirdi. İşte 60 lira sınav ücreti verip silmeyen silgi alan öğrencilerin isyanı...

YGS'ye giren bir öğrenci, sınav için veri,len kalem kutusu içerisinden çıkan ‘Pelikan' marka silginin silmediğini videoda kanıtlayıp isyan etti. İzleyenleri katılarak güldüğü video, sosyal medyada büyük ses getirdi.

 

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Twitter'da binlerce yorum gelen video sonrası bir kullanıcı, ‘Yerli otomobil uçak vs olmadı. Bari yerli silgi açacak olaydı. Neyse HAYIRlısı olsun.' Diyerek tartışmaya farklı bir boyut kazandırdı.
İşte o yorumlar:

Son güncelleme: 16:3613.03.2017
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