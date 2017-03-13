Dün yapılan YGS'de öğrenciler bu kez soruların zorluğundan değil; 'silmeyen silgi'den şikayetçi oldular. Bir öğrencinin çektiği silgi videosu da büyük ses getirdi. İşte 60 lira sınav ücreti verip silmeyen silgi alan öğrencilerin isyanı...

YGS’de silmeyen silgi isyanı: ‘Yerli otomobil uçak vs olmadı. Bari yerli silgi açacak olaydı. Neyse HAYIRlısı olsun

Dün yapılan YGS'de öğrenciler bu kez soruların zorluğundan değil; 'silmeyen silgi'den şikayetçi oldular. Bir öğrencinin çektiği silgi videosu da büyük ses getirdi. İşte 60 lira sınav ücreti verip silmeyen silgi alan öğrencilerin isyanı...

YGS'ye giren bir öğrenci, sınav için veri,len kalem kutusu içerisinden çıkan ‘Pelikan' marka silginin silmediğini videoda kanıtlayıp isyan etti. İzleyenleri katılarak güldüğü video, sosyal medyada büyük ses getirdi.

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Twitter'da binlerce yorum gelen video sonrası bir kullanıcı, ‘Yerli otomobil uçak vs olmadı. Bari yerli silgi açacak olaydı. Neyse HAYIRlısı olsun.' Diyerek tartışmaya farklı bir boyut kazandırdı.

İşte o yorumlar:

Başbakan:”Batı bizim yatırımları kıskanıyor” diyeli birkaç dakika, YGS’de Alman malı silgi ve kalemtıraş verileli birkaç saat oldu #ygs2017 pic.twitter.com/FZKOqJ1Rix — Kaç Saat Oldu? (@kacsaatolldu) 12 Mart 2017

YGS sınavı silgi rezaletini İsmail Küçükkaya ekrana taşıdı.Sınava girenlere silmeyen silgi verildi.Üstelk belli bölgelerde @KucukkayaIsmail pic.twitter.com/JUhFyjWMgf — Aslı (@t_asl) 13 Mart 2017

60 lira sınav ücreti ama verdiğiniz silgi benim hayatımdan sildiğim insanları bile silmez o derece kalitesiz yani #YGS — hk (@haticeekarcii) 12 Mart 2017

YGS’de silgi yerine şeker kullandım.Silginin görevini silgiden daha çok karşılıyordu. — unutulmaz adam (@unutulmaz_adam) 12 Mart 2017

Ben o silgiye PARA VERMEM PARAAA.

Gitmişler 25 krş silgi almışlar.

60₺ verdim ben ALTMIŞ TL.

2 liralık faberi çok gördünüz. — isod (@isoodd) 12 Mart 2017

Ben bu sınava 60 TL verdim bu ne dandik silgi , kalemdir pic.twitter.com/VVFMLDCMls — Alper Deniz (@alprdnzzz) 12 Mart 2017

#ygs2017 söyle eyy ösym pelikan silgi nedir 60 tl verdim ulan 60 @OSYMbaskanligi pic.twitter.com/KLc2gM70G3 — Nisa (@naysiiii) 12 Mart 2017