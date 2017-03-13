YGS’de silmeyen silgi isyanı: ‘Yerli otomobil uçak vs olmadı. Bari yerli silgi açacak olaydı. Neyse HAYIRlısı olsun

YGS'ye giren bir öğrenci, sınav için veri,len kalem kutusu içerisinden çıkan ‘Pelikan' marka silginin silmediğini videoda kanıtlayıp isyan etti. İzleyenleri katılarak güldüğü video, sosyal medyada büyük ses getirdi.
Twitter'da binlerce yorum gelen video sonrası bir kullanıcı, ‘Yerli otomobil uçak vs olmadı. Bari yerli silgi açacak olaydı. Neyse HAYIRlısı olsun.' Diyerek tartışmaya farklı bir boyut kazandırdı.
İşte o yorumlar:
Başbakan:”Batı bizim yatırımları kıskanıyor” diyeli birkaç dakika, YGS’de Alman malı silgi ve kalemtıraş verileli birkaç saat oldu #ygs2017 pic.twitter.com/FZKOqJ1Rix
— Kaç Saat Oldu? (@kacsaatolldu) 12 Mart 2017
YGS sınavı silgi rezaletini İsmail Küçükkaya ekrana taşıdı.Sınava girenlere silmeyen silgi verildi.Üstelk belli bölgelerde @KucukkayaIsmail pic.twitter.com/JUhFyjWMgf
— Aslı (@t_asl) 13 Mart 2017
60 lira sınav ücreti ama verdiğiniz silgi benim hayatımdan sildiğim insanları bile silmez o derece kalitesiz yani #YGS
— hk (@haticeekarcii) 12 Mart 2017
YGS’de silgi yerine şeker kullandım.Silginin görevini silgiden daha çok karşılıyordu.
— unutulmaz adam (@unutulmaz_adam) 12 Mart 2017
Ben o silgiye PARA VERMEM PARAAA.
Gitmişler 25 krş silgi almışlar.
60₺ verdim ben ALTMIŞ TL.
2 liralık faberi çok gördünüz.
— isod (@isoodd) 12 Mart 2017
Ben bu sınava 60 TL verdim bu ne dandik silgi , kalemdir pic.twitter.com/VVFMLDCMls
— Alper Deniz (@alprdnzzz) 12 Mart 2017
#ygs2017 söyle eyy ösym pelikan silgi nedir 60 tl verdim ulan 60 @OSYMbaskanligi pic.twitter.com/KLc2gM70G3
— Nisa (@naysiiii) 12 Mart 2017
Yerli otomobil uçak vs olmadı.
Bari yerli silgi açacak olaydı.
Neyse HAYIRlısı olsun. pic.twitter.com/xD7yPf0px4
— hasan heysem (@13_tusba) 13 Mart 2017