YGS’ye girerken neler yasak? YGS’ye girerken yanınızda bulunması gerekenler neler?

YGS'ye girerken yanınızda bulunması yasak olan eşyalar neler? YGS'ye ehliyetle girilebilir mi? YGS'ye girerken yanımızda olması sakıncalı olan, sınavın iptal olmasını gerektiren eşyalar neler? İşte YGS 2017 hakkında merak edilenler...

YGS 2017 bu pazar gerçekleşecek, YGS’ye girecek adaylar şimdi sınav günü nasıl hareket edeceğini merak ediyor. YGS’ye giren adayların, sınav salonuna sokması yasak olan eşyalar neler? YGS’ye ehliyetle girilebilir mi? İşte ÖSYM’nin açıkladığı YGS’ye girerken yanınızda bulunmaması gerekenlerin listesi.

YGS’YE GİRERKEN BULUNDURULMASI YASAK OLANLAR

ÖSYM tarafından yayımlanan kitapçığa göre;

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

-Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük

(alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal

tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her

türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb.

kartlarla,

-Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan

cihazlarla,

-Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

-Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel,

açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

-Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda maddeleriyle,

-İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla

gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç

vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK

DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).

YGS’YE EHLİYETLE GİRİLEBİLİR Mİ?

YGS’ye girerken yanınızda bulundurumanız gerekenler sadece sınav giriş belgesi ve kimlik kartınız. YGS’nin sınav kitapçığına göre, sınava ehliyetle girmek mümkün değil. ÖSYM’nin açıklaması şu şekilde;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Kimlik Kartı

özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Bunların dışında;

Sürücü belgesi,

Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli belge olarak kabul

edilmeyecektir.

İSTANBUL’DA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK



İstanbul’da 12 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) öğrenci ve görevliler, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde (İBB) AK Parti ve CHP Grubu’nun konuyla ilgili sunduğu ortak önerge, teklif kararı olarak görüşülerek meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Karara göre, 12 Mart Pazar günü YGS sınavına girecek öğrenciler sınava giriş belgelerini, öğretmenler ise sınavda görev aldıklarını gösteren kâğıtları göstererek toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebilecek. Öğrenci ve görevliler sınav günü İstanbul'da hizmet veren İETT otobüsleri, metrobüs, halk otobüsleri, Otobüs AŞ, metro, füniküler, tramvay, teleferik, Şehir Hatları Vapurları ile özel deniz motorlarına ücret ödemeyecek. Toplu taşıma araçlarının akaryakıt ve enerji bedelleri İBB tarafından karşılanacak.