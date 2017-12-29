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Yılbaşı öncesi Türkiye genelinde asayiş denetimi yapıldı

Emniyet güçleri yılbaşı öncesinde Türkiye genelinde huzur operasyonu başlattı.

21:5329 Aralık 2017
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Yılbaşı öncesi Türkiye genelinde asayiş denetimi yapıldı
Emniyet güçleri yılbaşı öncesinde Türkiye genelinde huzur operasyonu başlattı.

Yılbaşı öncesi, Türkiye genelinde 9. Güven Huzur Denetimi gerçekleştirildi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Emniyet güçlerinin özellikle İstanbul’da 39 ilçede gerçekleştirdiği denetimde şüpheli görülen araç ve kişiler üzerinde arama yaptı.Araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Geniş güvenlik önlemi alınarak sürdürülen ‘9.Türkiye Güven Huzur’ Denetimine polis helikopteri destek veriyor.

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İlçe Emniyet Müdürlükleri İle Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetim Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 195 noktada 2 bin 340 personel ile denetimlerin,  gece saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

Foto: DHA

Foto: DHA

 

Son güncelleme: 22:0329.12.2017
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